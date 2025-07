Poznati Hrvat žrtva velike prevare? Vidio je što mu se sprema i odmah reagirao

Saga oko transfera hrvatskog nogometaša Hrvoja Smolčića (24) dobila je šokantan zaplet. Iako je sve upućivalo na to da će branič Eintrachta iz Frankfurta karijeru nastaviti u belgijskom velikanu Anderlechtu, posao je propao u posljednji trenutak. Prema izvještajima belgijskih medija, Smolčić nije prošao liječnički pregled zbog navodnih problema s koljenom, što je upalilo alarme u briselskom klubu. Činilo se da je to kraj priče, no njemački izvori otkrivaju pozadinu koja baca potpuno novo svjetlo na cijeli slučaj i upućuje na nepoštene radnje. Naime, njemački mediji, pozivajući se na izvore bliske Smolčićevom klubu Eintrachtu, tvrde da je priča o ozljedi najobičnija izmišljotina. U Frankfurtu su, kako piše portal Absolut Fussball, "iritirani i iznenađeni" postupkom Anderlechta. Ističu kako je Smolčić bez ikakvih problema prošao sve testove tjelesne spreme u Njemačkoj prije planiranog puta u Belgiju. Štoviše, svjedoci prvih treninga mogli su se uvjeriti da je Hrvat potpuno spreman, trenirao je punim intenzitetom i nije se štedio u duelima. Nijemci idu toliko daleko da cijelu situaciju nazivaju "prljavom igrom" koja se odigrava na leđima hrvatskog braniča, vjerojatno zbog internih nesuglasica unutar samog Anderlechta.

Nakon što su Belgijci izrazili sumnju u stanje njegovog koljena, munjevito su promijenili ploču. Umjesto dogovorenog trajnog transfera vrijednog oko 2 milijuna eura, Anderlecht je pokušao isposlovati posudbu s opcijom otkupa. Time bi značajno smanjili vlastiti financijski rizik i dobili priliku promatrati Smolčićevo stanje tijekom sezone prije nego što se odluče na trajno vezivanje. Međutim, takav su preokret glatko odbili i Eintracht i sam Smolčić, koji je, saznavši za zakulisne igre, izgubio povjerenje i dobar osjećaj vezan uz prelazak u Bruxelles.

Shrvani vaterpolisti još se ne mire s porazom od Mađara: 'Ta stvar nas nikako ne opravdava...' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za Smolčića je ovo težak udarac. Zbog finalizacije transfera nije ni otputovao s momčadi Eintrachta na pripreme u Sjedinjene Američke Države, a s Anderlechtom je već bio usmeno dogovorio sve uvjete dugoročnog ugovora do 2028. godine. Bivši igrač Rijeke, koji je u Frankfurt stigao 2022. za 2,5 milijuna eura, ionako nije u planovima trenera Dina Toppmöllera za nadolazeću sezonu, pa mu je pronalazak novog kluba bio prioritet. Prošlu je sezonu proveo na uspješnoj posudbi u austrijskom LASK-u, gdje je bio standardan i nezamjenjiv član prve postave, odigravši 33 utakmice i dokazavši svoju kvalitetu i fizičku spremu.