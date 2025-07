Trumpov donator kupuje Rijeku? Stvar je itekako ozbiljna, evo što se događa

Rijeka se prodaje Amerikancima, Nijemcima, kineskoj korporaciji, ovima i onima... Godinama se o tome priča i piše, nekad glasno, a češće malo tiše. No, ovoga puta stvar je itekako ozbiljna. Sportske novosti sinoć su objavile priču o tome da bi aktualni hrvatski nogometni prvak mogao dobiti novog vlasnika. Uz dodatak da je američki multimilijarder Bill Foley - taj. Podvučeno, njegovi su ljudi već neko vrijeme na Kvarneru gdje se odvija proces upoznavanja i onih prvih pregovora oko riječkog "big deala".

Ti su pregovori, prema informacijama Večernjeg lista u itekako poodmakloj fazi. Foley, 80-godišnjak rodom iz Teksasa je navodno iznimno zadovoljan izvješćima koja su mu prezentirana. Čini se tako da je Damir Mišković, nakon što je više od desetljeća ulagano vlastiti novac i energiju, prepoznao idealan trenutak za prodaju. Klub financijski stoji bolje no ikad, a potencijalnim odlaskom Mišković bi zacementirao svoj status legende koja je Rijeku podigla iz prosječnosti i učinila je relevantnim igračem na europskoj nogometnoj karti. Nećemo se razbacivati milijunima eura, ali klub bi se prodao za ogroman novac, naročito za hrvatske prilike. Vrijeme? Naše informacije kazuju da bi se već za koji tjedan sve moglo "odmotati". No, valja još pričekati, jer ništa nije ni dogovoreno, a kamoli potpisano.

Igrači HNK Rijeka s navijačima na Korzu proslavili osvajanje prvenstva Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, tko je zapravo William "Bill" Foley, čovjek koji bi mogao preuzeti kormilo hrvatskog prvaka? Riječ je o 80-godišnjem američkom biznismenu, odvjetniku i filantropu čije se bogatstvo procjenjuje na 1,6 milijardi dolara. Diplomirao je na prestižnoj vojnoj akademiji West Point, služio kao kapetan u američkom zrakoplovstvu, a nakon vojne karijere stekao je diplomu pravnika i zvanje MBA (Master of Business Administration). Svoj poslovni imperij izgradio je primarno u financijskom sektoru kao predsjednik Fidelity National Financial, jedne od najvećih osiguravajućih kuća u SAD-u. No, njegovi interesi su razgranati – od lanca restorana i luksuznih hotela do vinarija. Upravo je vinarstvo njegova velika strast, a tvrtka Foley Family Wines posjeduje brojne vinograde diljem svijeta, uključujući i šest u Novom Zelandu, gdje posjeduje i barove, restorane te luksuzno imanje.

Iako je desetljećima gradio poslovno carstvo, u globalnu sportsku arenu ušao je relativno kasno, ali s nevjerojatnim uspjehom. Godine 2016. osnovao je hokejaški klub Vegas Golden Knights, prvu profesionalnu sportsku momčad u povijesti Las Vegasa. Skeptičnoj javnosti tada je hrabro obećao: "Doigravanje za tri godine, Stanley Cup za šest." Nevjerojatno, ali obećanje je ispunio. Golden Knightsi su u svojoj debitantskoj sezoni srušili sve rekorde za ekspanzijsku momčad, a 2023. godine, točno u šestoj sezoni postojanja, osvojili su Stanley Cup. Foley nije samo donio trofej u Vegas; transformirao je grad u sportsko središte i potaknuo ogroman rast popularnosti hokeja među mladima, dokazavši da njegovi projekti imaju dubok utjecaj na zajednicu.

FOTO Prvaci s tisućama navijača na Korzu slavili naslov! Rijeka se tresla u euforiji

Taj pobjednički mentalitet i ambiciju prenio je i u nogomet osnivanjem grupacije Black Knight Football Club. Njegova vizija je stvaranje globalne mreže klubova koji će surađivati, razvijati igrače i omogućavati im put do najviših razina. Sve je počelo 2022. godine kupnjom engleskog premierligaša Bournemoutha, koji je pod njegovim vodstvom u sezoni 2023./24. ostvario svoj najbolji rezultat u povijesti Premier lige. Ubrzo su uslijedila ulaganja u francuski Lorient, škotski Hibernian te osnivanje novog kluba u Novom Zelandu, Auckland FC. Foleyjeva filozofija je jasna, a najbolje ju je sažeo u izjavi o transferima: "Ako igrač želi napredovati, ne želim da ide u Liverpool ili Arsenal – želim da dođe k nama." Rijeka se u taj model savršeno uklapa kao razvojna postaja za talente na putu prema najjačim ligama.

Foleyjev pristup nije samo kupnja i prodaja igrača. Njegov angažman u Bournemouthu pokazuje predanost dugoročnom razvoju. Odmah po dolasku, počeo je raditi na rješavanju problema stadiona Vitality, najmanjeg u Premier ligi, čime je pokazao razumijevanje za važnost infrastrukture i navijačke baze. Planovi za proširenje kapaciteta stadiona su u tijeku, a takav način razmišljanja zasigurno bi bio glazba za uši navijača Rijeke koji sanjaju o povratku na Kantridu. Njegov moto "Uvijek naprijed, nikad natrag" nije samo fraza, već dokazana strategija koja podrazumijeva ulaganja, modernizaciju i stvaranje samoodrživog sustava koji donosi rezultate na terenu i izvan njega.

Osim po poslovnim i sportskim uspjesima, Foley je u američkoj javnosti poznat i kao donator i simpatizer Donalda Trumpa. Iako je u jednom trenutku javno kritizirao bivšeg predsjednika, kasnije je ponovno stao uz njega, donirajući milijunske iznose njegovoj kampanji. Ta politička povezanost dio je šire slike o čovjeku koji se ne boji zauzeti stav i koji se kreće u najvišim krugovima moći. Njegov utjecaj proteže se kroz upravne odbore brojnih javnih tvrtki poput Dun & Bradstreet i Cannae Holdings, što mu daje golemu mrežu kontakata i resursa. Njegova poslovna filozofija temelji se na agresivnom rastu, preuzimanju i revitalizaciji posrnulih tvrtki, a isti princip primjenjuje i u sportu.