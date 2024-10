Niko Kovač se oglasio i javno priznao: Pogriješio sam

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač godinu i pol je vodio minhenski Bayern. U tom periodu osvojio je dvostruku krunu, ali je i upamćen po rečenici koja se nimalo nije svidjela navijačima Bayerna:

"Ako će biti potrebe, Thomas će definitivno dobiti svoju minutažu", rekao je prije utakmice s Hoffenheimom. Rečenica se odnosila na legendu Bayerna Thomasa Mullera koji se iz Munchena nije maknuo od 2008. godine, a Niki Kovaču nije bio prva opcija tijekom njegovog mandata. Kovač se odlučio oglasiti po pitanju te izjave:

"To nije bilo ono što sam mislio, jednostavno sam pogriješio. Želio sam reći da će definitivno ući u igru ako se situacija ne bude razvijala kako bismo mi htjeli. Nisam želio reći da će igrati, ako neće biti nikoga drugog. To je bila moja pogreška, razgovarao sam s Thomasom o tome i on zna kakva je bila situacija. Gledajući iz današnje perspektive, Thomas je tada trebao puno više igrati". Za kraj je dodao:

"Nikad nisam imao problema s njim, on je zaštitnik znak Bayerna. On je Bayern, a tamo sigurno sve rade kako bi ga zadržali i integrirali u klub nakon igračke karijere", zaključio je Kovač.