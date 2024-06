Nijemci lansirali bombu u kasnim satima: Niko Kovač potpisuje za arapske bogataše?

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač od ožujka ove godine je na burzi rada. Nakon što je dobio otkaz u redovima njemačkog bundesligaša Wolfsburga, 52-godišnjak traži dobru opciju za iduću sezonu. Ako je vjerovati njemačkim medijima, poglavito uvijek dobro informiranom Florianu Plettenbergu sa Sky Sportsa, za nekadašnjeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacije ponuda neće manjkati.

Prema Plettenbergu, Kovač je najbliže preuzimanju aktualnog viceprvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, kluba Shabab Al-Ahli iz Dubaija. Tamošnja liga završena je prošlog vikenda, a klub se odlučio zahvaliti srpskom strategu Marku Nikoliću pa sad traži trenera za novu kampanju. Plettenberg izvještava da su razgovori između Kovača i Shababa već počeli, ali da se za njega zanimaju i neki drugi klubovi.

