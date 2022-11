Nezaustavljivi Borna Gojo traži put do sedme uzastopne pobjede

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo (ATP - 148.) nastavio je pobjednički niz započet prošli tjedan na ATP Challengeru u Ortiseiju pobjedom u prvom kolu Challegera u Bergamu, gdje je sa 7-5, 6-0 svladao Rusa Jevgenija Karlovskija (ATP - 302.).

Gojo će u četvrtak tražiti put prema sedmoj uzastopnoj pobjedi protiv domaćeg predstavnika Andree Vavassorija (ATP - 184.) od kojeg je bolji bio u njihovom jedinom dvoboju odigranom prije nešto manje od pet mjeseci na travnatoj podlozi u engleskom Ilkleyu.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Croatia v Argentina - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 17, 2022 Croatia's Borna Gojo celebrates with captain Vedran Martic after winning his match against Argentina's Sebastian Baez REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Prođe li Vavassorija, Gojo bi u četvrtfinalu igrao protiv drugog nositelja Portugalca Nuna Borgesa (ATP - 96.).