Strašna tragedija obilježila je Zlatana Ibrahimovića. Veliki gubitak promijenio mu je cijeli život

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović obilježio je nogomet svojim sjajnim nastupima, a Zlatana već godinama smatraju jednog od najboljih u ovom stoljeću. Ibrahimović je imao teške početke i djeinjstvo, a život mu je obilježila i jedna velika tragedija. Otac mu je musliman iz Bosne, majka katolkinja iz Hrvatske, dok je on rođen u Švedskoj. Odrastao je u Rosengardu, predgrađu Malmöa, kvartu u kojem je živjelo mnoštvo imigranata.

Majka Jurka je radila kao čistačica i po 14 sati dnevno, a otac Šefik je bio domar.

- Nitko nije vjerovao u moj uspjeh. Svi su me ogovarali, ponižavali, nazivali pogrdnim imenima. Mislili su da ću propasti jer imam dugački jezik. Ja sam svejedno sanjao i eto me ovdje. A gdje su oni koji su me blatili? Sada mogu pojesti svoje riječi, to je moj najveći trofej - ispričao je jednom prilikom Zlatan.

GALERIJA Legendarni Zlatan Ibrahimović

Zbog teške životne situacije Zlatan je u djetinjstvu često vrijeme provodio na ulici gdje su ga druga djeca nerijetko maltretirala zbog čega se često tukao.

- Razvaljivao sam lokote, bio sam pravi ekspert za to. Bum-bum i bicikl bi bio moj. Bio sam kradljivac bicikala, to je bio moj prvi posao. Počelo je nevino, ali ponekad bi stvar izmakla kontroli. Jednom sam, sav u crnom, u stilu Ramba, uzeo velika kliješta i ukrao vojni bicikl. To mi je donosilo uzbuđenje. Uživao sam. Da budem iskren, više se radilo o adrenalinu nego o biciklima - napisao je Zlatan u svojoj autobiografiji.

Ibrahimovićem život obilježila su lijepa i ružna iskustva, a jedno od najgorih epizoda bila je smrt njegova brata Sapka. Zlatan je teško podnio bratovu smrt, budući da je bio jako vezan za njega. Sapko Ibrahimović preminuo je 2014. u 41. godini, nakon duge bolesti o kojoj se u javnosti nije puno znalo.

Zlatan se preminulog brata prisjetio i u govoru kad je iste godine osvojio titulu igrača godine u Švedskoj.

- Još živim svoj dječački san kad je riječ o nogometu. Sve ove nagrade koje sam dobio dokazuju da sam napravio nešto dobro i da sam dobar u onome što radim. No, ovo je zasjenjeno onim što se dogodilo Klasu i Pontusu. Imao sam vrata koji je preminuo u sličnim okolnostima. Postoji život, osim ovog nogometnog, koji je puno važniji. Neka počivaju u miru - izjavio je tada legendarni Ibra.

Igrači koje je naveo su Klas Ingesson koji je preminuo od raka, te Pontus Segerström koji je imao tumor na mozgu.