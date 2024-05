Banožić prvi puta javno nakon nesreće: Mislim da su mi tajili prvi, drugi dan što se dogodilo

Bivši ministar Mario Banožić optužen je za izazivanje prometne nesreće u kojoj je život izgubio 41-godišnji vozać. "Ja također proživljavam i ono što je ta obitelj proživjela u gubitku. Maknuo sam se sad već jedan duži period, ali isto tako držim da je puno toga izneseno. Izneseno je ono što je neistinito i to se treba ispraviti", ustvrdio je za RTL.

Upitan je li svjestan da ga je ova nesreća obilježila za cijeli život, Banožić kaže: "Naravno da jesam i zato sam rekao da tražim istinu".

"Znači ja nisam ušao u sudski proces da bih ja iskrivio nešto što nije istina, ja želim upravo da struka kaže svoje i tako da fizika objasni kretanje vozila. Ne samo kretanje vozila, brzinu vozila, ali isto tako i trenutak odnosno sam kut sudara i tada će se vidjeti da su mnoge stvari izrečene, a nisu točne", rekao je".

Banožić je ustvrdio kako je zadobio brojne ozljede u nesreći te da mu je desna noga bila polomljena na tri mjesta. Imao je polomljenih 7-.8 rebara, vodu u plućina, ključnu kost u ramenu.

" Imao sam po licu 20-ak nekakvih ozljeda, ožiljaka odnosno šivanja. Isto tako, straga je došao nekakav udarac koji je napravio i veliku ozljedu mozga. Imao sam tu sreću, liječničko osoblje koje je bilo je reagiralo i pravovremeno i na način na koje je reagiralo tako da se dogodilo i to buđenje osam dana poslije same nezgode. Ali, prolazim fizikalne terapije i vjerujem da će to sve sjesti na svoje mjesto", ispričao je Andriji Jarku.

Na pitanje čega se prvo sjeća, odgovorio je: "Pa prvo mi je došlo upravo to da sam vidio bolnicu oko sebe, vidio sam medicinsko osoblje i vidio sam osiguranje koje je brinulo. Mislim da kad bi se sada ovako do kraja premotalo, da su mi tajili tih prvi dan ili dva što se uistinu dogodilo".