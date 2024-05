Vlatka Peras ne želi sporazumni raskid, hoće 500.000 €. Doznali smo što će napraviti novo vodstvo Dinama

Nakon sjednice Izvršnog odbora Dinama održane u petak, Vlatka Peras ostala je predsjednica Uprave Dinama, iako je svima jasno kako tu funkciju neće obnašati još dugo. Peras ne želi sporazumni raskid ugovora s maksimirskim klubom, ne pristaje na šest mjesečnih plaća za otpremninu, već joj je cilj odraditi ugovor do kraja, odnosno želi da joj Dinamo u slučaju prijevremenog otkaza isplati svih 500.000 eura. No aktualni čelnici žele zaštiti klub, odnosno ne namjeravaju ponoviti slučajeve Krešimira Antolića i Amre Peternel, koji su iz Maksimira odlazili s velikim otpremninama.

Barišićeva odgovornost

Izvršni odbor Dinama ovih je dana donio odluku prema kojoj se prijevremeni otkazi članovima Uprave usklađuju tako da im se isplati šest mjesečnih plaća za otpremninu, a ukinuti su i bonusi članovima Uprave koje su si sami određivali, kako je to bio slučaj donedavno. Doznajemo da će se analizirati i odgovornost pretprošlog IO-a i još jednog prije toga, da se vidi tko je takve ugovore davao i na temelju čega. Novi Dinamovi čelnici i ovim su potezima pokazali da od svog dolaska na vlast rade sistematično i logično, a naručivanje odvjetničkog ureda koji će se baviti slučajem Peras pokazuje da žele zaštiti klub. Uglavnom, odvjetnički ured izradit će pravno mišljenje što se tiče zakonitosti i opravdanosti nastavka rada Vlatke Peras u Dinamu te o zakonitosti i opravdanosti njezine otpremnine, nakon čega će biti poznata Vlatkina sudbina.

Mogli su Zajec i njegovi ljudi Peras "najuriti" odmah nakon što je protiv nje prije točno 10 dana podignuta optužnica u slučaju "SMS-Varga", ali uslijed borbe za trofeje u klubu nisu željeli novu trakavicu i nove potrese, već su odlučili sve riješiti pravnim putem. I to je dokaz da klub funkcionira.

Saznali smo da je Dinamo zatražio i uvid u spis kao oštećena strana u 'aferi SMS' za koju je Vlatka Peras optužena sa Zdravkom Mamićem i Igorom Kodžomanom, a treba analizirati i odgovornost Mirka Barišića, koji je morao biti upoznat sa svime.

Iz svega toga jasno je da su dani Vlatke Peras, nakon 26 godina u Maksimiru, odbrojeni. Najmoćnija žena u povijesti Dinama teško će iz sadašnje situacije izvući kao pobjednica. Inače, Vlatka Peras rođena je u Zagrebu 1977. i po zanimanju je magistra inženjerka zračnog prometa. U Dinamu je zaposlena od 1998. kao djelatnica odnosa s javnošću, a onda je 2005. postala voditeljica ureda Uprave kluba i najbliža suradnica Zdravka Mamića. Mnogi kažu da ona zna apsolutno sve tajne Zdravka Mamića, poslovne i privatne. U siječnju 2016. imenovana je u klupsku upravu da bi u ožujku 2019., nakon prisilne abdikacije Igora Kodžomana, postala prva predsjednica Dinamove Uprave u povijesti. U više navrata proteklih godina bila je dio različitih kaznenih postupaka koje se vode protiv Mamića i uvijek je svjedočila u njegovu (njihovu) korist.

Ljudi koji su godinama radili i surađivali s Peras kažu nam da je Pera vrlo sposobna žena, no preveliki krimen je to što je sudjelovala u kompromitirajućim radnjama. Tako će zauvijek ostati upamćena i po tome što je pakirala novac kojim je Mamić potplaćivao suce Osječkog suda. O tome je govorila i na sudu.

"Znao mi je reći da je sve to posao, a jednom me je i pitao: 'Misliš li ti da bih ja sucima toliko bio na dispoziciji, vodio ih na putovanja i davao im novac, a da oni meni nisu nešto obećali?' Izričito mi je spominjao da je sve to dogovorio sa sucem Vekićem. Osim toga, osobno sam predala više kuverti Dragi Tadiću. U njima je bio novac, a te su mi kuverte davali Zdravko i Zoran Mamić… Ja sam ih prepakiravala u veću kuvertu, a to je bilo negdje u vrijeme izricanja nepravomoćne presude u Osijeku. Zdravko Mamić mi je obično pod nekom šifrom kazao da je to paket za Tadića. Ja bih onda kontaktirala Tadića i rekla bih mu da imam paket za njega. On bi došao i to uzeo, a ja ne znam kome je novac bio namijenjen. Zdravko Mamić je često odlazio u restoran Zelenjak, a jednom mi je prije odlaska predao određenu svotu novaca da je spremim u kuvertu, što sam i napravila. Kada bi se vraćao s tih ručkova, on je bio vidno dobro raspoložen te bi mi rekao da će optužnica biti obustavljena, a spominjao je i neovlaštenog tužitelja pa sam zaključila da je on išao na ručkove s Vekićem".

Boban umjesto Peras?

Nakon takvog svjedočenja mnogima u pravosudnim krugovima nije bilo jasno zašto Vlatka Peras također nije završila na optuženičkoj klupi, budući da je bila svjesna da je nezakonito sudjelovati u potplaćivanju sudaca.

Tada nije završila na optuženičkoj klupi, no podizanjem optužnice u "Aferi SMS" naći se u takvoj situaciji. Po svemu sudeći, početak suđenja neće dočekati kao predsjednica Uprave Dinama, jer uvjereni smo da će maksimirski klub u novu sezonu ući bez aktualne predsjednice Uprave. Tko će je naslijediti, to se još ne zna. Zvonimir Boban želja je mnogih, no saznajemo da od toga, barem zasad, neće biti ništa. Iako, to bi bio najbolji mogući izbor...