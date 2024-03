Procurile skandalozne poruke u javnost! Suprug bivše spajsice u središtu pozornosti zbog druge žene

Brak bivše spajsice Geri Halliwell i šef momčadi Red Bull Formule 1 Christiana Hornera pod ozbiljnom je prijetnjom i to nakon što su u javnost procurile poruka koje je on izmjenjivao s jednom zaposlenicom. O svemu je bila pokrenuta istraga i Horner je bio oslobođen optužbi za nedolično ponašanje, no onda je objavljen niz poruka i fotografija, čime se skandal ponovno našao u središtu pozornosti.

Gerini bliski, koji su tijekom interne istrage odlučno stali uz njezinog supruga s kojim je u braku devet godina, sada su otkrili da ona proživljava krah. Planirala je otputovati na Grand Prix koji se održava u Bahreinu ovog vikenda kako bi bila uz Hornera, ali oni bliski bivšoj pop zvijezdi kažu da postoji jako mala vjerojatno da će mu se ona pridružiti. Osjeća se poniženo jer su se stotine intimnih WhatsApp poruka koje je on izmjenjivao s kolegicom objavljene putem anonimnog računa e-pošte.

Prema pisanju Daily Maila, Geri je prvotno prijateljima rekla kao joj je laknulo i da je ushićena što su optužbe protiv njezinog partnera, s kojim dijeli sedmogodišnjeg sina Montyja, odbačene i da je mislila kako je skandal došao kraju, zato što ju je on uvjerio kako ništa od svega nije istina. - Christian joj se cijelo vrijeme kleo kako u svemu tome nema ničega - otkrio je izvor za Daily Mail. Drugi je izvor pak rekao da se boji kako će Geri, koja je ostala utučena zbog svega moći prihvatiti javno poniženje.



- Geri već toliko godina živi u ovom sretnom balonu, mislila je da ima svog princa i svog viteza u sjajnom oklopu, a sada se dogodilo ovo - dodao je izvor blizak paru. U trenucima kada su započinjali vezu, Christian je upravo dobio dijete s jednom drugom žena i ona je naporno radila i trudila se popraviti lošu sliku koja je u javnosti o njima prikazana, a pogotovo o sebi jer su je prozvali 'uništivačicom' tuđih domova. - Sada se sve srušilo. Ovo će je uništiti. Christian joj govorio da je nevin, a iako nije bila sigurna u što da vjeruje, bila je odlučna da prebrode sve i spase brak - dodao je izvor.

Poruke su inače bile poslane predsjedniku FIA-e Mohammadu Ben Sulayemu i izvršnom direktoru F1 Stefanu Domenicaliju, kao i svim voditeljima momčadi. Izvor blizak paru rekao je da je posljednjih nekoliko tjedana bilo pakleno za Christiana i njegovu obitelj.

- Geri je shrvana, ne može jesti ni spavati. Njezina obitelj i kolegice iz Spice Girlsa zabrinuti su za nju. Čujem da je Christian pokušava ohrabriti da ostane pozitivna, ali ona je potonula, baš kao što je potonula nakon što je napustila Spice Girls. Ona ni s kim ne razgovara - kazao je naposljetku izvor.

