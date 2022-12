Ne mogu vjerovati što im se dogodilo: Brazilci u suzama nakon poraza od Hrvatske

Nitko u Brazilu, osim Eduarda da Silve, nije vjerovao da Hrvatska može pobijediti Brazil. No, upravo to se danas dogodilo i Hrvatska se ponovno plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u nogometu.

Nogometaši Brazila nakon penala u kojima su Hrvati bili bolji, a naš Dominik Livaković skinuo je dva gola, mogli su samo plakati.

Nakon posljednje obrane Livakovića, Brazilci su pali na travnjak i neutješno plakali. Neymar je plakao na sredini terena, suze nije ni pokušao skriti.

BBC piše kako je Antony dugo na terenu nekontrolirano plakao te da će ovo biti teška noć za Brazil. Jedan njihov komentator rekao je kako je za Brazilce ovo poput smrti u obitelji. Teška je noć pred njima...

Snimke uplakanih nogometaša Brazila preplavile su društvene mreže...



