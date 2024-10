'Ne dam loše govoriti o Mamiću iako mi je praktički uništavao karijeru. Gurao me je niz stepenice'

Bivši hrvatski reprezentativac i sadašnji trener Kruno Jurčić trenutno vodi egipatski Pyramids s kojim je prošle sezone osvojio tamošnji kup te drugo mjesto u prvenstvu te tako postigao sjajne rezultate.. Na klupi tog kluba u 31 utakmici ima 22 pobjede, šest remija i tri poraza te postotak pobjeda od 70 posto. U Denis Podcastu osvrnuo se na suradnju s bivšim gazdom Dinama, danas bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, Zdravkom Mamićem.

- Ponosan sam na svoj rad u Dinamu zato što sam u svim mandatima ispunio sva očekivanja i sve zahtjeve koji su postavljeni za mene. Živio sam i radio sa Zdravkom Mamićem. To je jedan čovjek o kojem nikad ne dam govoriti loše iz jednog vrlo prostog razloga. To je čovjek koji je meni dao šansu. Ja sam došao iz jedne male sredine, iz provincije u Zagreb, nemam nikakvu zaleđinu i jako teško bih dobio šansu da budem trener Dinama da nije bilo Zdravka Mamića. Bez obzira na to što je on na neki način uništavao moju karijeru, prije svega ovim naglim otkazima, gdje je on apsolutno vladao sa svim novinarima u Hrvatskoj. On je znao kako oni funkcioniraju - objasnio je Jurčić.

- U svim tim slučajevima tih nekih poraza hrvatskoj javnosti i hrvatskim novinarima je bitno da se neki pedro isturi vani pa da se oni zabave njime. Zdravko je to bespogovorno i bez greške znao i onda me obično gurao novinarima u ralje i gurao me niz stepenice u takvim trenucima, da bi klub i on mogli ići dalje - rekao je Jurčić pa zaključio:

- To se dogodilo triput, ali opet ne dam da se priča protiv njega u mom prisustvu iz jednog razloga, opet ću ga ponoviti: zaslužio sam šansu na mnogim mjestima u Hrvatskoj, ali ne bih nigdje dobio šansu da nije bilo Zdravka Mamića.