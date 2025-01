Navijači oduševljeni Modrićem: 'Luka, ti si najveći svih vremena! Takva legenda neće biti ponovljena'

Kada je ušao u 80. minuti utakmice na Mestalli u Valenciji, Real je gubio 1:0 i bio s desetoricom u polju nakon što je Vinicius zbog udaranja domaćeg vratara dobio izravni crveni karton. No, samo pet minuta bilo mu je dovoljno da zabije ovosezonski prvijenac za Real i u dobio od 39 godina, tri mjeseca i 25 dana postane najstariji strijelac za kraljevski klub. Savršenu asistenciju Judea Bellinghama koji će desetak minuta kasnije zabiti za potpuni preokret iskoristio je na najbolji mogući način za novo slavlje i povratak Reala na prvo mjesto ljestvice.

Sa sudačkom nadoknadom koja je trajala skoro 11 minuta, Luka je odigrao svojih dvadesetak minuta na izuzetno visokoj razini. Odmah pošto je ušao počeo je Realov preokret, a navijači su još za vrijeme utakmice počeli sipati hvalospjeve na račun kapetana Hrvatske i Reala.

Na društvenim mrežama Luka je jedna od glavnih tema, a X doslovce gori od postova upućenih Hrvatu.

Poštujte najvećeg svih vremena! - poručio je jedan od korisnika.

Modrić got subbed on when there was 10 mins left and IMMEDIATELY changed the game 👍



At 39 years old 😂😂😂 give him his flowers pic.twitter.com/DNBXbGhJVM — fan account (@Asensii20) January 3, 2025

Ušao je kad je bilo 10 minuta do kraja i potpuno promijenio utakmicu. Sa 39 godina. Dajte mu njegovo cvijeće - piše drugi.

Modric is the candle that burns to light up Real Madrid pic.twitter.com/Nm29JYdGfN — Real Madrid Pictures That Go Hard (@RMadridPix) January 3, 2025

Luka Modrić je baklja koja gori za osvjetljenje cijelog Reala!

LUKA MODRIC I LOVE YOU pic.twitter.com/PMIzqg6eE7 — WolfRMFC (@WolfRMFC) January 3, 2025

Luka Modrić, ja te volim!

luka modric you are a legend that will never be repeated in this world

pic.twitter.com/gsLDXsfn4V — meow 🪭 #vinithebestplayer (@madridmyalll) January 3, 2025

Ti si legenda koja neće biti ponovljena na ovome svijetu...