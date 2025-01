U Dinamu misle profitirati na dobro prokušanom receptu. Dobro znaju da ne smiju pogriješiti

Svaki put kada u Maksimirskoj 128 pogledaju na aktualno stanje na ljestvici HNL-a, vrlo vjerojatno im padne mrak na oči. Tih minus sedam u ovom je trenutku baš zeznuta stvar, koliko god se oko plavih dvora vrtjele pozitivne vibracije prema van. Biti u zaostatku za Rijekom i Hajdukom šest mjeseci prije potencijalne europske "tombole" koja bi im zajamčila izravno mjesto u Ligi prvaka nije ono što se traži. Moneyball-potez u obliku dovođenja Fabija Cannavara morao bi se Dinamu isplatiti odmah, u suprotnom - tko zna. Nitko zapravo ni ne misli o tome, svi u i oko Dinama uvjereni su u to da će se šampionska kruna zadržati u metropoli.

Uvodni obrisi prijelaznog roka jasno odaju smjer kretanja kada je transfer-politika u pitanju. Dovođenje Nike Galešića spada u kategoriju oslabljivanja glavnih, izravnih konkurenata u borbi za titulu. Jasno, nije to prvi put da se kupoprodaja radi na relaciji Rujevica - Maksimir, a nabrajati slučajeve jedan po jedan zauzelo bi baš dosta prostora. Dio Rijekinih navijača već je potez odlaska svog dokapetana put Zagreba označilo kao prijelomni trenutak u šampionskoj utrci, ali u Dinamu za to ne mare previše. Metodom "biznis je biznis", tri milijuna eura uložit će u svakako najkvalitetnijeg mladog stopera lige. Čist posao.

Bartol Franjić, o kojem sam već i napisao koliko će Dinamu biti značajan, spada u domenu povratnika koji vape za igrom. Hrvatski klubovi imaju sreću, naročito Dinamo, pa se često dogodi da igrač kojeg su jednom prodali za velik novac vani malo igra ili ne igra uopće. Franjić je samo jedan od takvih, baš kao i Luka Ivanušec koji bi, prema zadnjim saznanjima, pripreme u Španjolskoj sa Feyenoordom ipak trebao zamijeniti onima u Turskoj s Dinamom. Njih su dvojica skupili manje minuta u igri od prosječne Dinamove objave na jednoj društvenoj mreži. Baš zato bi, gladni prilika i željni (novog) dokazivanja mogli biti od velike koristi. Pogotovo ako se dogodi i opcija da Dinamo može utjecati na daljnji tijek njihove karijere.

Još je uvijek nejasno hoće li Ivanušec doći samo na posudbu do ljeta. Prvotno je bilo baš tako, s dodatkom da bi Dinamo morao do ljeta preuzeti veći dio njegove roterdamske plaće koja uopće nije mala. Kako se u prijelaznim rokovima sve mijenja na bazi minute, već kroz neko vrijeme počeli su stizati signali oko toga da bi Ivanušec možda i dulje od pet-šest mjeseci mogao ostati na Maksimiru. Situacija s Franjićem već je sređena, Dinamo će moći optirati za nastavak posudbe, čak i za kupnju od Wolfsburga.

Malo metodom "uzmi ono najbolje što ti konkurencija daje", malo onom kojom oživljavaš povratnike. To su već dobro prokušani recepti na kojima bi plavi i ovoga proljeća mogli profitirati. Navijači će ovo "mogli" pročitati kao "morali", budući da baš nitko ne želi gledati proslavu naslova na Korzu ili na Rivi, već na Trgu.

Ostaje otvoreno pitanje napadača. Neće to biti Haller, vrlo vjerojatno ni Onuachu, imena su to koja se vrte po eteru, ubačena od strane kojekoga. Neće, kako se može saznati, to biti ni povratnik, a niti netko iz HNL-a. Pa bi to mogla biti "priča mjeseca" jednom kada se konačno privedu kraju Galešić, Franjić, Ivanušec i svi oni o čijim odštetama i ugovorima već danima čitamo. Početak druge polusezone je pred vratima. Skupine Lige prvaka i novih 40-50 milijuna eura u kasi doimaju se nikad bliže. Ali ovih minus sedam... To još uvijek peče...

