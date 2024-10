Navijači Hajduka raduju se što je Zubčić pao, evo kako im je skijaš odgovorio

Premijerna utrka nove sezone Svjetskoga skijaškoga kupa završila je trostrukim slavljem Norvežana, koji su u austrijskom Söldenu, na ledenjaku Rettenbach, izveli pravi šou. Svoju prvu pobjedu u veleslalomu (drugu u karijeri) izborio je Alexander Steen Olsen (23), do 33. postolja u Svjetskom kupu stigao je iskusni Henrik Kristoffersen (30), a treće mjesto osvojio je Atle Lie McGrath (24).

Da norveška priča bude još veća, valja reći da je četvrtoplasirani u ovoj utrci također Norvežanin Lucac Pinheiro Braathen, koji od ove sezone nastupa za Brazil.

Zubčić ispustio veliku priliku

U igri za pobjedu bio je i naš Filip Zubčić, koji je prvi lauf završio kao drugoplasirani zaostajući samo dvije stotinke za vodećim Steen Olsenom. No sredinom druge vožnje Filip je završio u zaštitnoj mreži. Vidjevši da je u jednom zavoju zakasnio, Zubo je preuzeo maksimalan rizik, krenuo je na sve ili ništa i, otklizavši izvan staze, dobio je ništa.

Šteta, jer da je završio utrku, ako i ne bi bio na postolju, bio bi to vrijedan bodovni ulov za nastavak sezone. No takav je Filip, kad vidi priliku za pobjedu, onda preuzme sav mogući rizik, svjestan da sve to vrlo lako može završiti ispadanjem iz utrke.

Tako je i dalje ostalo da je posljednji hrvatski skijaš ili skijašica koji je u Söldenu izborio postolje bila Janica Kostelić, koja je početkom posljednje sezone u svojoj karijeri (2005.) bila druga.

Zubčić je veliki navijač Dinama što često pokazuje pa je dio navijača Hajduka likovao nakon što je jučer pao. On ima poruku za sve njih:

- Za komentare me nije briga, neka piše tko što hoće ako ih to uveseljava, ja time mogu samo puniti svoj ego i svoju energiju. Tako da, dajte mi još hrane.

