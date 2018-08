Napadač Osijeka zabija kao CR7 i pomaže djeci

– Zabio sam u karijeri 1228 golova, ali samo dva ili tri škaricama – kazao je svojedobno najbolji nogometaš u povijesti Edson Arantes do Nascimento, poznatiji po nadimku Pelé, odajući priznanje “umjetnosti” najtežeg udarca u nogometu.

Ne viđaju se škarice svaki dan i zato nije pretjerano reći da ljepšeg predstavljanja u HNL-u vjerojatno nije bilo. Gol Hajduku napadača Osijeka Ezekiela Hentyja već konkurira za pogodak sezone, o njemu su se raspisali i mediji u njegovoj domovini, no akrobatska reakcija samo je zaokružila ukupan sjajan dojam o Nigerijcu iznimne snage i velike brzine, “kapitalcu” prijelaznog roka koji će očito praviti razliku u HNL-u.

Odrastao u siromaštvu

– Kad sam primio loptu, osjetio sam da me više ništa ne može zaustaviti da zabijem. Postizao sam već spektakularne golove, ali taj protiv Hajduka bio je poseban. Još otkako je Ronaldo zabio škaricama gol Juventusu čekao sam prvu priliku da i ja takvo što pokušam. Istina, moj gol nešto je drukčiji, ali i dalje je nevjerojatan – otkriva Henty.

Pogodak Hajduku tako je ispala svojevrsna posveta njegovu nogometnom uzoru.

– Cristiano Ronaldo mi je oduvijek bio omiljeni igrač, uvijek igra vrhunski, u njegovoj igri nema padova i želio bih i ja doći na tu razinu, da držim formu cijelu karijeru – priznaje Henty.

Nakon prvijenca u dresu Osijeka prstima je formirao srce i pokazao ga prema tribinama. Naravno, ta je gesta imala posebno značenje.

– Bilo je to za moju djevojku, ona je uvijek bila uz mene. No bilo je to namijenjeno i navijačima kako bih im se zahvalio na potpori jer zaista cijenim njihovu emociju – kaže nigerijski napadač.

A ta ljubav Osijekovih navijača prema njemu bila je već na prvu loptu, postao je njihov miljenik i prije nego što je postigao prvi pogodak. Sportski direktor Osijeka Alen Petrović upravo mu je takvo što i predvidio.

– Petrović mi je kazao da samo igram kako znam i da će me navijači zavoljeti. Nevjerojatno mi je bilo vidjeti reakciju koja je uslijedila na tribinama, skandirali su mi ime već na prvoj utakmici. Takve stvari mi pomažu, daju mi samopouzdanje – kazao je Henty.

Težak put, na kojem bi većina odustala, prošao je prije Osijeka.

– Odrastao sam u siromašnom dijelu Lagosa i život mi je bio težak. Svaki dan trudio sam se da iz ničega dođem do nečega. Imam veliku obitelj, sedmero braće i sestara, otac mi je umro, a talent mi je omogućio da danas mogu uzdržavati obitelj.

Nogomet je bio njegov izlaz iz siromaštva. Prva stanica bila je lokalna Flying Sports Academy gdje su ga uočili skauti velikog Milana. Bilo mu je 19 godina kada se 2012. otisnuo u nepoznato.

– Bilo mi je teško kada sam došao u Milan. Nisam imao nikoga tko bi mi mogao pomoći, a ni moj tadašnji menadžer nije se trudio – prisjeća se prvih dana u Europi.

Ipak, počeo je sjajno. U Primaveri je zabio 10 golova u 22 utakmice, ali to ga nije približilo prvoj momčadi već je krenuo njegov nomadski put koji ga je u 25. godini doveo u Gradski vrt. Osijek mu je 11. klub u posljednjih pet godina, a Prva HNL već šesta liga u kojoj igra.

– U Milanu nisam dobio priliku koju sam zaslužio, ali to mi je vrijeme provedeno ondje pomoglo da odrastem, sazrim i postanem jači. Ne žalim ni za čim, sretan sam jer sve što sam ostvario u životu ostvario sam sâm – kaže.

Kako u Milanu nije imao mjesta nogometno je sazrijevao po posudbama, prvo u Speziji i Perugii u Serie B, a onda u slovenskoj Gorici i Olimpiji koja je naposljetku otkupila njegov ugovor za samo 150.000 eura. Bio je to najbolji posao u povijesti ljubljanskog kluba. Naime, samo šest mjeseci kasnije, u veljači 2016., prodan je u ruski Lokomotiv koji je za njega platio pet milijuna eura, što je rekordan transfer slovenskog nogometa. U prijevodu, Olimpija je na Hentyju u kratkom roku zaradila 33 puta veći iznos u odnosu na uloženi novac. No, umjesto eksplozije i iskoraka u karijeri, u Rusiji mu se dogodila kalvarija i nove selidbe, prvo u Ujedinjene Arapske Emirate u Baniyas SC (klub koji danas vodi Krunoslav Jurčić), a potom u mađarsku ligu, Videoton i Puškaš akademiju.

Ima i svoju zakladu

U Gradski vrt stigao je na posudbu do kraja sezone i odmah napravio razliku. U samo tri utakmice, a dvije je odigrao u kvalifikacijama za Europsku ligu, već je zabilježio pogodak i dvije asistencije.

Ezekiel Henty je jedinstven – na travnjaku je igračina, a izvan njega ljudina. Nešto poput superjunaka koji zabija kao Cristiano Ronaldo, a izvan terena pokušava siromašnoj djeci iz rodnog Lagosa pružiti perspektivu i nadu u bolji život. Njegova je životna misija pomagati manje sretnima od sebe i zato je osnovao zakladu “Henty sports foundation”. “Ideja je dati mladim Nigerijcima platformu za predstavljanje svog talenta svijetu”, objasnio je svrhu zaklade.

– Zakladu sam osnovao baš zato što znam kako je kada nemaš što za jesti i kada imaš samo nadu u bolji život. Želim pomagati ljudima, volim što djeci mogu pružiti priliku da se nadaju boljem životu. Trudim se pomagati što više mogu i zahvaljujući majci koja je u Nigeriji i brine se o svemu dok sam ja u Europi– kaže Henty koji svake godine božićne blagdane provodi u Lagosu u obilasku sirotišta.