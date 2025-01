Nakon velike drame, Dinamo pobijedio Cibonu,a Mulaomerović kolegu Sesara

U vrlo zanimljivom zagrebačkom derbiju, košarkaši Dinama pobijedili su Cibonu (91:90, 83:83) trenerski predvođenu Josipom Sesarom i tako produžili niz pobjeda na četiri a sve su ih ostvarili na čelu s novim trenerom Damirom Mulaomerovićem.

A dinamovci su do bodova došli nakon produžetka u kojem su igrali bolju obranu. Zapravo, ključne su bile one dvije obrane s kojima su prisilili cibose na "cajtnot" i očajničke šuteve za tricu (Vuković, Majcunić). U tih dodatnih pet minuta prvi razigravač cibosa Radovčić nije zabio iz dva pokušaja (za dvicu ga je blokirao Kraljević) a potom nije uspio izvesti loptu ispod koša u roku od dozvoljenih pet sekundi.

Unatoč svemu, pola minute prije kraja pripetavanja, Vuković je zabio za Cibonino vodstvo 90:89 no onda je Mikšić, važan faktor Dinamove dobre završnice, pogodio za 91:90. U preostalih 19 sekundi imali su cibosi šut (tricu) za pobjedu ali Majcunić nije zabio a potom niti Smajlagić nakon uhvaćena odbijanca i pokušaja u padu.

I nije to sve što su cibosi ispustili a još više će ih peckati to što su u osnovnom dijelu utakmice, na ulasku u posljednju minutu, imali "plus šest" (83:77). No, onda im Mikšić i centar Kraljević zabijaju trice a Radovčić svoju promašuje.

Ispustili su cibosi i visoko vodstvo iz druge četvrtine koje su ostvarili očito prerano. Nakon što su zatvorili reket, a dinamovci šest minuta nisu mogli ni "kupiti" koš, vukovi su poveli sa "plus 19" (38:19). No, u nastavku susreta, Dinamovi igrači se energetski bude i do kraja susreta zabijaju 16 trica i dolaze do najdragocjenije ovosezonske pobjede.

- Dobili smo infarktnu utakmicu, i ne bi bilo nezasluženo i da je Cibona pobijedila. Bila je to sjajna utakmica za publiku, i prava je šteta što nije bilo više ljudi. Kapa dolje mojim igračima koji su odradili odlično defenzivno a kada se lomila utakmica igrali smo organizirano i pametno u napadu - kazao je Dinamov trener Damir Mulaomerović dodavši još i ovo:

- Drago mi je da su dečki kliknuli sa mnom i da smo vratili kako pojedinačnu tako i timsku vjeru.

Cibonin trener Josip Sesar žalio je za propuštenim prilikama za pobjedu:

- Čestitke Dinamu. Mi smo svoje prilike u osnovnom dijelu propustili a kasnije smo malo pali sa snagom. Imali smo problem u radnom dijelu utakmice jer je Dinamo imao 17 napadačkih skokova. Sklapamo se u hodu, čekamo da nam se vrate Bundović i Jok. Ovih sedam utakmica moramo odigrati bez drugog razigravača jer u tom razdoblju nemamo pravo za domaće prvenstvo dovesti niti jednog igrača.

Cibonin kapetan Radovčić je pak apostrofirao sljedeće:

- Bili smo 35 minuta bolja momčad no pali smo s energijom i dozvolili im da dominiraju sa napadačkim skokom. Tako su se i vratili u utakmicu. Mi u završnici nismo ispoštivali neke stvari, imali smo jedan mali faul a nismo ga iskoristili nego smo primili dvije trice i tako se otišlo u produžetak.

Kod Dinama prednjačio je centar Filip Kraljević (19 koševa, 7 skokova, 3 blokade) a dvoznamenkasti su bili još i Ivan Novačić (16 koševa, 11 skokova), David Kralj (13), Filip Paponja (13) i junak završnice Mikšić (10).

Kod Cibone najviše ocjene zaslužuju Ivan Majcunić (16 koševa, 6 asista), Sven Smajlagić (16I i Ivan Perasović (13) a dvoznamenkasti su bili i Domagoj Vuković (16) i Krešimir Radovčić (13 koševa, 6 asista).