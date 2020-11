Nakon što izgube, muškarci priznaju poraz, ali ih onda prijatelji zadirkuju

Šahistice riječke Liburnije osvojile su naslov ekipnih prvakinja hrvatske u ubrzanom šahu. U konkurenciji četiri ekipe postigle su sve pobjede.

– Možda bih mogla reći da je to bilo i očekivano, no i u šahu su moguća iznenađenja. Srećom, za nas je sve prošlo u redu – rekla je Borka Frančišković, jedna od tri članice ekipe.

Uz nju igrale su još Patricija Vujnović, aktualna prvakinja Hrvatske, te Ena Cvitan.

– Nekad je bilo više od četiri ekipe na prvenstvu Hrvatske u ubrzanom šahu. No u cijeloj Hrvatskoj ima samo 15 ženskih klubova – istaknula je Borka koja šah igra od devete godine.

Na treningu dizala “topove”

– Kao mala trenirala sam karate, kao i moja starija braća. Kod kuće smo često igrali šah, tata me naučio igrati pa sam odlučila upisati školu šaha u Rijeci. Voljela sam jako matematiku pa mi je to bilo jako zanimljivo. I odmah na prvom kadetskom turniru osvojila sam drugo mjesto, a to je bio znak da mogu postići velike stvari u tom sportu. Prijatelji su me podržavali, nije im bilo čudno što djevojčica trenira i igra šah. Naravno, bilo je i onih u školi koji su mi se rugali pa su znali govoriti: “Ideš na trening pucati iz topova?” Govoreći top mislili su na figuru, na kulu, pa mi je to bilo smiješno – priča Borka.

U vrijeme kada je počela igrati šah nije bilo interneta, a kompjutora je bilo malo.

– Danas je sve puno lakše. Na internetu možete pronaći sve moguće šahovske partije, možete igrati online, protiv stvarnih ljudi ili protiv samog kompjutora. Nedavno sam igrala na online šahovskoj olimpijadi. Hrvatskoj je nedostajalo samo pola boda da se plasiramo među osam najboljih – rekla je Borka.

Kako je igrati online?

– Zanimljivo. Igralo se vikendom, tri partije dnevno. Svatko je igrao iz svoje sobe u kojoj nije smjelo biti nikoga, morala sam cijelo vrijeme imati uključenu kameru. U susjednoj sobi sve je to pratio izbornik ženske reprezentacije, moj dečko, šahovski velemajstor. Znala je pucati internetska veza, a to se događalo zemljama u kojima tehnologija nije na visokoj razini.

Borka je članica hrvatske reprezentacije, šest puta bila je prvakinja Hrvatske, a više naslova ima samo Mirjana Medić. S Hrvatskom je osvojila deveto mjesto na ekipnom prvenstvu Europe. Ima titulu međunarodnog majstora.

– Da bih postala velemajstor, trebam ispuniti tri norme. Zasad imam dvije, a drugu sam ispunila prije deset godina. Nije lako, ali ne odustajem – kaže.

Bijele ili crne figure?

– Uvijek bijele. To je kao da imate prednost domaćeg terena.

Volim englesko otvaranje

Klasični ili ubrzani šah?

– Ubrzani. Traje kraće. U klasičnom partija zna trajati po četiri sata i to zahtijeva veliki napor i stresno je jer vam mozak mora cijelo vrijeme raditi na najvišoj razini. Sjedenje čak i nije problem jer se za vrijeme partije ipak možete malo protegnuti. Naravno, čekajući suparnikov potez.

Otvaranje?

– Englesko. Ne volim igrati napadački šah, odmah na kraljicu. Više volim taktizirati, igrati mirnije. Da, ne igram damin gambit kada bijeli ponudi žrtvovanje pješaka radi bržeg razvoja figura i napada na crnog.

Trenutačno se u Hrvatskoj gleda hit-serija “Damin gambit”?

– Sjajna serija! Prikazuje šah na drukčiji, a opet zanimljiv način. Serija je vjerno dočarala put djevojčice koja se zaljubila u šah i koja je postala tako dobra da je pobjeđivala i najbolje šahiste. Inače, u seriji se igraju partije koje imaju smisla, nije to samo povlačenje poteza bez veze, radi snimanja. Uostalom, glavnu je glumicu podučavao Gari Kasparov – priča Borka.

Osim što igra za ženski sastav Liburnije, Borka igra i za muški klub Slobodu iz Mihovljana.

– Naš klub ne igra u Prvoj ligi jer bih teško mogla igrati protiv naših najboljih velemajstora. No u Drugoj ligi bilo je jako puno pobjeda protiv šahista, koji pošteno priznaju poraz, a poslije ih prijatelji zadirkuju.