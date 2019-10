Nakon prvog ovosezonskog klasika Nazor ustvrdio: Doživjeli smo potpuni kolaps

Na krilima odlične igre centra Mate Vucića (17 koševa, 8 skokova), krila Ivana Novačića (21 koš, 8 skokova) i hitronogog razigravača Matica Rebeca (8 asista), Cibona je dominirala prvim ovosezonskim klasikom HT Premijer lige protiv Zadra (90:71).

Vucić je otvorio utakmicu sa nizom od sedam koševa za vodstvo Cibone 9:0, no nakon što su se Zadrani ipak razbudili, Zagrepčani su slomili otpor suparnika u prvih pet minuta drugog poluvremena. Tada je u njihovoj seriji od 15:0, za prijelomnih 64:51, Novačić sudjelovao sa osam koševa i jednom ukradenom loptom. A riječ je o rođenom Zadraninu koji u svom gradu nikad nije dobio pravu priliku.

- Od načina na koji smo prelomili utakmicu više me iznenađuje naša nervoza u prvom poluvremenu. Htjeli smo sve riješiti u pet minuta, no ne ide to tako. Na koncu smo ih slomili viškom energije, zatvorili smo skok a potom i Allena. Obrana je utjecala na naše napadačko samopouzdanje - kazao je Novačić na kojeg se nadovezao njegov trener Ivan Velić:

- Konačni rezultat i nije toliko bitan koliko me raduje naša energija i čitanje igre. Dominirali smo drugim poluvremenom. Iz jake obrane zabijali smo dosta laganih koševa, a otvorili smo napadajući njihove centre Farra i Fundića "pick and rollom". No, nakon ovoga neću dozvoliti nikakvu euforiju. Sjetite se samo prošle sezone i naše visoke pobjede, mislim da je bilo "plus 25" u domaćem prvenstvu, da bi potom od Zadra u ABA ligi izgubili 30 razlike.

Velić se u startu odlučio za kraću rotaciju pa 16-godišnjeg Prkačina nije, kaže on, niti planirao uvoditi u igru.

- Tom malom nije lako. Prošle sezone, što god bi napravio bilo je super, a sada se suočio sa seniorskom košarkom. Uostalom, da ste vidjeli kako je trenirao prošli tjedan možda biste i vi rekli da je bolje da nije igrao.

Zadrov strateg Ante Nazor ustvrdio je pak ovo:

- Cibosi su nas zaista nadigrali. Ulazili smo u ludosti iz kojih smo izgubili čak 22 lopte pa smo u drugom dijelu doživjeli potpuni kolaps. Igrali smo glupavo, bila je to noćna mora.

Iako je Amerikanac Allen zabio 19 koševa, ni on nije bio na visini zadatka baš kao nitko u redovima Zadrana. Baš kao niti njihova obrana od "pick and rolla".

- Formiranje strane pomoći jedan je od naših gorućih problema. Našoj obrani od igre dva na dva nedostaje više agresivnosti naših braniča na lopti, ali i agresivnosti centara.

Zadrovoj igri nedostajao je i kapetan Ive Ivanov koji je ovu utakmicu morao propustiti.

Ovaj susret, u Draženovu domu, pratilo je oko 700 gledatelja među kojima su najglasniji bili članovi navijačke skupine Tornado. A oni su svoje ljubimce nakon utakmice "počastili" pogrdnim skandiranjem dok su vodećim ljudima kluba, što rade već neko vrijeme, poručili "Uprava odlazi".