Poslije bolnog poraza na Maksimiru mogu biti zabrinuti. To što su pokazali je premalo

U velikom derbiju u Maksimiru Hajduk je s 1:0 slavio protiv Dinama, u susretu u kojem su svi statistički pokazatelji bili na strani Dinama, no plavi su po prvi put u ovoj sezoni posrnuli protiv velikog rivala. A sve je prije tog susreta bilo na strani Dinama, no očito potresi u Hajduku nisu potresli bijelu svlačionicu, nakon ove pobjede Hajduk je preuzeo prvo mjesto. A Dinamo se može zabrinuti za svoju predstavu, istina je da je imao dvije velike prilike, ali tek u sudačkoj nadoknadi, a to je premalo za momčad ovakvog kalibra.

Dinamov trener Sergej Jakirović vratio se na 'početne postavke', na igru s četiri igrača u zadnjoj liniji, te s jednim napadačem (Petković), dok je Gattuso s druge strane priliku dao mladom Durdovu. No, dojam je da niti jedna momčad nije ništa riskirala u prvih 45 minuta. U tom prvom poluvremenu nije se događalo ništa posebno, dva udarca plavih (Pierre-Gabriel i Pjaca) s kojima Lučić nije imao problema, dok je snažan udarac Livaje otišao malo preko Nevistićevih vratiju.

Sramotna bakljada

Bilo je to poluvrijeme za zaborav, bez pravih prilika. Kad bi Dinamo i došao s nekakvom solidnom akcijom pred vrata Hajduka, nedostajao je točan zadnji pas pa su i te rijetke izgledne situacije redovno propale. Hajduk je još rjeđe dolazio u nekakve obećavajuće situacije, imao je tek pokoji ubačaj pred vrata plavih, ali osim spomenutog udarca Livaje iz okreta, nisu stvorili ozbiljniju opasnost.

Dinamov trener reagirao je odmah na poluvremenu i u drugi dio u igru poslao najboljeg strijelca sezone Sandra Kulenovića i zaigrao s trojicom u zadnjoj liniji. Prvu pravu priliku imao je Hajduk odmah na otvaranju drugog dijela susreta, Krovinović je pucao s 20 metara, Nevistić odbio do Pukštasa koji je bio pred vratima no u zadnji čas pogodak je spriječio Ristovski.

Dinamo je uzvratio preko Ademija, nakon ubačaja Ristovskog kapetan Dinama atraktivno je pucao preko glave, no Lučić je bio spreman. U 66. minuti je glavom pucao Kulenović, no lopta je otišla pored vratiju.

I onda u 70. minuti pogodak na drugoj strani, tko bi drugi zabio nego Marko Livaja. Prpić je prebacio obranu Dinama, na vrijeme nije izašao Theophile pa Livaja nije bio u zaleđu, a kapetan Hajduka je lijepo u padu poslao loptu u suprotni kut za vodstvo Hajduka.

Brzo se Dinamo mogao vratiti, Stojković je krasno proigrao Roga koji je bio sam pred vratima no taj je zicer propao jer je Rog neshvatljivo pucao preko vrata.

Uslijedio je poduži prekid zbog velike bakljade Torcide i topovskih udara, nije jasno kako je uneseno toliko pirotehnike na stadion, to je sramota za koju netko treba odgovarati. No, stoga je bilo 13 minuta nadoknade u kojoj je Diallo zaradio drugi žuti, isključujući karton. Potom je u 98. minuti Rog imao novu veliku priliku, sad je pucao pored vratiju kao i kasnije Sučić s 20 metara.

Kalinić nije lažljivac

Tako su plavi upisali neočekivani poraz koji ima nikako nije dobro došao ni pred put u Njemačku, na noge Bayernu u Ligi prvaka.

A trener Hajduka bio je žestok nakon utakmice.

- Ovu pobjedu posvetio bih Nikoli Kaliniću. Za njega možete reći svašta, ali ne da je lažljivac i to potpisujem. On me nagovorio da dođem tu, da nije njega ja nikad ne bih bio tu. Hvala mu ovim putem i njemu još jednom posvećujem pobjedu. Zbog ovih dečki koji su bili na terenu ili klupi, to je jedini razlog zašto sam tu. Situacija je takva kakva je, ali nemam što previše razmišljati o obećanjima. Neke stvari su mi obećali, ali nisu ispunili. Nije istina što je rekao predsjednik da nismo pričali 10 dana, nego mjesec dana. Sport mi je donio teške situacije, navikao sam na njih i to je očito moja sudbina. Mogao sam birati hoću li odustati ili boriti se, odlučio sam definitivno boriti se - rekao je, među ostalim, Gennaro Gattuso.

- Nažalost, teška večer za nas, uglavnom smo kontrolirali susret, u prvom poluvremenu nisam bio zadovoljan protokom lopte i kretanjem, bili smo brzopleti. U drugom dijelu smo ponovno kontrolirali, primili smo gol, neshvatljivo smo ostavili Livaju. Na kraju smo imali prilike, nismo zabili i izgubili smo utakmicu iz jedne neopreznosti. Naravno da boli ovaj poraz, a upozoravao sam, a možda ovaj šamar i nije loš, treba nastaviti raditi - komentirao je Sergej Jakirović.