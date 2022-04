Nakon onakvog penala teško je povjerovati da na Caktaša nisu utjecale emocije prema Hajduku

Drama, ritam, kontroverza, vatromet, atmosfera, tenzije, prilike i kvalitetan nogomet; najveći derbi 29. kola Prve HNL između Osijeka i Hajduka imao je doslovno sve što možete poželjeti od jedne utakmice - osim pogodaka. U jako dobro ispunjenom Gradskom vrtu pred 7181 navijačem puno će više za propuštenim punim plijenom moći žaliti igrači Osijeka budući da su na terenu bili poprilično dominantni i da su po prikazanom definitivno zaslužili upisati tri boda.

Caktaš tragičar

- Bili smo bolja momčad koja je imala bolje šanse. Ustvari, Hajduk ih nije ni imao. Kad ovakvu ekipu limitirate na to, onda morate biti zadovoljni. Zadovoljan sam kako smo igrali, imamo dobar niz od pet utakmica bez primljenog gola, htjeli smo tri boda, ali idemo dalje. Svi su odradili svoj posao na najbolji mogući način. Žaper i Nejašmić se potvrđuju iz utakmice u utakmicu. Žao mi je što nismo materijalizirali šanse koje smo imali. Puno se još ima za igrati. Mi imamo dva derbija u gostima, a Dinamo ima još četiri derbija. Ima tu još puno bodova u igri. Ako u Koprivnici budemo kao danas, onda ćemo do kraja biti konkurentni za vrh. To je za nas ključna utakmica - rekao je nakon remija domaći trener Nenad Bjelica.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 03.04.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 29. kolo, NK Osijek - HNK Hajduk. Trener Osijeka Nenad Bjelica Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Bilo je malo neobično gledati Osijek koji protiv Hajduka posjedom kontrolira susret, a da je Hajduk bio taj koji je na susretu većinom čekao na pogotke iz kontri i polukontri. Bjelica je, unatoč rezultatu 0:0 bio taktički pobjednik protiv Dambrauskasa, no to mu sigurno neće biti utjeha jer su ispuštena dva boda u odnosu na Dinamo koji je ovog tjedna pobijedio Hrvatski dragovoljac te Osijek sad na vrhu ljestvice zaostaje dva boda za Dinamom, uz utakmicu više. Glavni tragičar bijelo-plavih na susretu je bivši igrač Hajduka Mijo Caktaš, koji je u 34. minuti promašio cijela vrata s bijele točke.

Ni Hajduk neće nakon ovog susreta biti u dobrom ozračju jer, iako ništa još nije gotovo, ovakvom igrom, a na kraju krajeva i stanjem na ljestvici Hajduk se poprilično odaljio od statusa kandidata u utrci za naslov Prve HNL. Bijeli su izgledali bezidejno, a Marko Livaja i Nikola Kalinić su bili gotovo potpuno nevidljivi, što je donekle i iznenađenje budući da je Osijek u susret ušao bez kapetana Mile Škorića. Nije splitska momčad mogla uspostaviti primat ni u sredini terena kojim su apsolutno gospodarili Mihael Žaper i još jedan bivši Hajdukov dragulj, Darko Nejašmić.

- Došli smo pobijediti, htjeli smo pobjediti, ali bila je ovo teška utakmica. Nismo bili dovoljno dobri da osvojimo sva tri boda. Loše smo krenuli u utakmicu. Nisam sretan s time, moramo puno raditi na sebi. Ostalo je još osam utakmica, nije gotovo dok nije gotovo. Imamo dvije utakmice s Dinamom, moramo ići utakmicu po utakmicu. Nismo bili dobri, ali uvijek je tu iduća utakmica - rekao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas.

Fran Jović bio je loš

Ova utakmica nam je bila još jedan izrazito jasan podsjetnik na to koliko moramo biti zahvalni na postojanju VAR tehnologije. Nije dobro stalno pričati onu klasičnu da sudac nema pojma jer na kraju krajeva često i nije istinita, ali ovdje se mora naglasiti da je Fran Jović odsudio jednu od najlošijih utakmica u povijesti Prve HNL. Prvo je u 21. minuti pokazao na bijelu točku kad je Filip Krovinović očito tetralno pao u kaznenom prostoru Osijeka nakon minimalnog kontakta sa Žaperom. Odsudio ga je s toliko samopouzdanja u govoru tijela da bi čovjek pomislio da je riječ o stopostotnom kaznenom udarcu, da bi nakon trominutne provjere ipak promijenio svoje mišljenje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 03.04.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 29. kolo, NK Osijek - HNK Hajduk. Mijo Caktas, sudac Fran Jovic Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Drugi i znatno veći gaf dogodio mu se u 30. minuti susreta kad je nakon očitog gaženja portugalskog stopera Hajduka Ferra na Kristijanu Lovriću Jović dosudio simuliranje krilnog napadača Osijeka i dao mu drugi žuti karton. Gradski vrt je očekivano eruptirao s negativnim reakcijama, i to potpuno opravdano budući da je nakon VAR provjere Jović ponovno mijenjao svoju odluku, dosudivši kazneni udarac za Osijek i poništivši Lovrićevo isključenje. Dakle, VAR tehnologija je ispravila Jovićeve greške za dva kaznena udarca i jedan crveni karton, a bilo je tu još pregršt grešaka na malim prekršajima.

Lovrić je htio sam izvesti taj udarac s bijele točke, ali loptu mu je uzeo Caktaš. Najbolji HNL strijelac u povijesti Hajduka je pokušao biti lukav i 'Panenkom' matirati Lovru Kalinića, no u konačnici je doživio popriličnu sramotu jer je loptu poslao preko gola. Govorilo nam se uoči utakmice da emocije prema Hajduku neće imati ulogu u igri Caktaša, ali je nakon ovog poteza u to teško povjerovati.