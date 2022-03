Caktaš se ispričao i tu je kraj, a puno puta kažem neku 'glupost' pa se dokaže da sam bio u pravu

Nogometaši Osijeka okrenuti su Šubićevcu i gostovanju kod Šibenika gdje će ući u četvrti i posljednji prvenstveni krug. Bijelo-plavi će ga početi bez Mancea, Bartoleca i Miloša koji se oporavljaju od ozljeda, Ercega koji će biti na raspolaganju drugoj momčadi i Lončara koji ima tri žuta kartona.

"Imamo na raspolaganju 26 igrača spremnih za utakmicu, ovaj tjedan su dobro trenirali i vjerujem da smo se dobro pripremili za nedjeljnu utakmicu", rekao je u uvodu Nenad Bjelica, šef stručnog stožera Osijeka koji više ne bježi od naglašenih ambicija kluba.

"Otkad sam došao smo pod rezultatskim pritiskom kojeg sami sebi pravimo, želimo pobijediti u svakoj utakmici pa je tako i u nedjelju, zato se sada želimo fokusirati na Šibenik. Svaka utakmica će biti vrlo važna, ali priprema je bila dobra, dečki su dobro radili. Pritisak? Prvog dana kada sam došao stavio sam si pritisak da se želimo boriti za najviše ciljeve. Sretni smo što je tako, što smo u borbi i što devet kola prije kraja imamo realne izglede."

Situacija s Caktašem?

"Mijo je u treningu od utorka, konkurira za momčad i u glavi je dobro te to pokazuje na treningu. Za nas je to završena priča, snosit će novčane konsekvence i za to se ispričao momčadi, tu završava priča", naglasio je kratko trener Osječana pa se dotaknuo i suđenja:

"Poslije ove zadnje utakmice sam prvi put nakon četiri godine u hrvatskom nogometu dao svoje light mišljenje o suđenju, a dosad to nije bio slučaj. Mislim da imamo kvalitetnih sudaca, a mislim da gospodin Bruno Marić treba određeno vrijeme da kao što jedan trener treba napraviti ekipu, predsjednik sudaca treba napraviti filter i to se ne može napraviti u tri ili šest mjeseci i tu ima moju potpunu podršku. Mislim da sljedeće utakmice trebaju suditi najbolji suci i mislim da tako pokazuju poštovanje prema klubovima, ima vremena da se treniraju mladi suci. I razmjena sudaca s drugim zemljama bi bila dobra, tako samo skidate pritisak sa svojih sudaca", rekao je Bjelica pa nastavio:

"Na kraju nek bude prvi onaj koji je najbolji, ne zato što je neki klub bio, ili nije bio privilegiran. Imamo povjerenja u Brunu Marića i njegove poštene namjere, očekujemo naravno vidjeti i respekt na terenu. Ali ne da nam to kažu, nego pokažu. Dok vodim utakmicu 'igram', nekada bih utrčao u teren jer sam takav temperamentan, emotivan. Ali ne vrijeđam s ružnim riječima, prvi put sam sada komentirao. Par situacija se već izdogađalo i na kraju sezone očekujemo najpošteniji odnos od sudaca. A da će pogriješiti, pogriješit će jer svi griješimo, ali svi se trebamo potruditi da kraj sezone bude onakav kako dolikuje borbi za prvaka."

Teritorijalna raspodjela sudaca mu nije jasna.

"Zašto ne bi sudac iz Đakova mogao suditi Osijeku, a sudac iz Zagreba može suditi Gorici? Ja to ne razumijem, ali to je tako, dobro. Mnogo puta Bjelica kaže neku 'glupost' pa se dokaže da sam bio u pravu. Tako je bilo i s ovim posuđenim igračima, smanjili su na tri, pa će ubrzo na dva, pa na jedan, a ono što sam ja rekao, vidio sam prošle godine, ono će to za četiri godine vidjeti da će biti jedan posuđeni igrač. Treba im tri četiri godine da dođu do nečega što sam ja vidio prije godinu dana. ne znam kako to iskorijeniti i riješiti", rekao je i naglasio:

"Nije im lagano jer čim pogriješe se javljaju gradonačelnici, župani, političari, predsjednici suda, svi se javljaju sa svojim kritikama. I oni su ljudi, nije im lagano", objasnio je Bjelica, a sve je zaključeno uz smijeh i komentare o novim sličicama koje su izdali Osječani.

Šibenik zasigurno neće biti bezazlen suparnik, pogotovo zbog činjenice da neosporno posjeduje kvalitetne igrače, ali i da nema baš nikakvog rezultatskog pritiska.

"Ima dosta klubova od petog do devetog mjesta koji u svim utakmicama pokazuju da bez pritiska mogu iznenaditi, a Šibenik je jedna od tih momčadi. Prve četiri momčadi se bore za vrh, Dragovoljac je na 11 bodova od predzadnjeg, svi ostali su dosta nezgodni. Šibenik je promijenio trenera, mala nam je nepoznanica što mogu napraviti, u kojem sustavu i s kojim igračima će istrčati pa nam to otežava pripremu ove utakmice, ali mnogo puta sam rekao da je najvažnije kako će izgledati naši igrači. Ako budemo izgledali kao u većini utakmica ove sezone onda su i naši izgledi za pobjedu veliki."

Utakmicu je najavio i Darko Nejašmić, povratnik u osječku momčad.

"Spreman sam, naravno da jesam. Svo vrijeme dok sam bio ozlijeđen naporno sam trenirao da bi mi trebalo što manje vremena za prilagodbu i povratak u formu, pa zašto ne ponoviti izdanja iz jesenskog dijela. Nije bilo nikakvih posljedica nakon utakmice protiv Gorice, sve je u redu", poručio je Nejašmić.