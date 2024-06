Doznajemo: Talijanski velikan želi Brunu Petkovića! U Dinamu se nadaju jednom scenariju

Dinamo na Europskom prvenstvu ima dva igrača, bilo je puno velikih natjecanja na kojima su plavi bili u znatno većem broju zastupljeni u reprezentaciji. Doduše, da tijekom sezone nisu Maksimir napustili Dominik Livaković, Luka Ivanušec i Josip Šutalo, ponovno bi to bila lijepa brojka.

Plavi dvojac koji je sad pod izborničkom palicom Zlatka Dalića čine Bruno Petković i Martin Baturina. No, tko zna, možda do kraja Eura i njih dvojica više ne budu igrači Dinama. Puno bliže tome je Bruno Petković jer se za njega zna fiksna odšteta i dogovori li se on s nekim drugim klubom, plavi tu ne mogu ništa napraviti. Bruno Petković i njegov menadžer odlučuju o odlasku.

U Italiji se nije naigrao

Navodno bi Petkovića rado dovela Fiorentina i, ako ga želi dovesti za aktualnu odštetu, mora ta dva milijuna eura platiti do 15. lipnja, dakle zadnji rok za to im je subota, dan kad Hrvatska sa Španjolskom igra svoju prvu utakmicu na Euru. No prvi uvjet za Petkovićev prelazak u Fiorentinu jest da još uvijek aktualni igrač Dinama dogovori svoje uvjete i pristane ići u Italiju, iz koje baš ne vuče posebno lijepa nogometna sjećanja. Podsjetimo, igrao je za Cataniju, Varese, Reggianu, Entellu, Trapani, Veronu i Bolognu iz koje je 2018. godine došao u Dinamo u kojem je potpuno oživio svoju karijeru i postao reprezentativac.

Ne dogovori li se Fiorentina ili bilo drugi klub s Petkovićem do subote, odšteta mu s dva raste na dva i pol milijuna eura i ta klauzula onda vrijedi do 15. srpnja. Nakon toga Petković nema izlaznu klauzulu i nakon toga datuma sve će se pitati Dinamo jer Petko ima ugovor s plavima još godinu dana.

U Dinamu se nadaju da bi Petković mogao ostati jer plavi s njim i bez njega nisu ista momčad, a ode li, plavi će morati dovesti napadača. Vjerujemo da, bez obzira na razvoj situacije oko Petkovića, plavi već rade i pregovaraju o njegovim nasljednicima. Zna se da bi rado doveli Ramona Miereza, ali Osječani bi ga radije, ako već moraju, prodali nekome izvan Hrvatske. Nije nemoguće da Dinamo ponudi Petkoviću povećanje plaće pa da produži vjernost plavima i s njima u kolovozu napadne Ligu prvaka kroz play-off pa zaigra u skupini tog elitnog klupskog natjecanja ili pak u skupini Europske lige koja je Dinamu zajamčena u slučaju da bude neuspješan u play-offu Lige prvaka.

Dakle, Bruno Petković u ovom trenutku jedan je od upitnika Dinama, a drugi je Martin Baturina. On je za Dinamo vezan dugogodišnjim ugovorom (do 2028. godine), no on je isto tako i najskuplji eksponat plave svlačionice. U ovom trenutku plavima nije nužno prodati ga, iako bi tim transferom osigurali punu blagajnu uz ono što će im ove sezone donijeti Uefa. Baturini je po Transfermarktu vrijednost narasla na 20 milijuna eura. Velika je stvar to što je u reprezentaciji, što bi mogao i zaigrati na Europskom prvenstvu, a tek mu je 21 godina. Istina je da je mlad i da za njega ima vremena, ali platežno moćnim europskim klubovima zanimljivi su tako mladi igrači i neće biti neočekivano ako u Maksimir počnu stizati bogate ponude.

Baturina vrijedi 20 milijuna

Ugledni BBC napravio je listu mladih igrača koje treba pratiti na Europskom prvenstvu, a na prvom mjestu te liste je upravo Martin Baturina.

Za Dinamo je dobro što u sezonu starta tek 3. kolovoza u HNL-u, što ne igra pretkola Lige prvaka kao prijašnjih godina, pa do 20. kolovoza kada kreću u taj prvi europski ispit, imaju vremena posložiti stvari oko momčadi, već do tada će se više znati o mogućim odlascima. A i trener Sergej Jakirović volio bi do 1. srpnja, kada kreće s pripremama, imati čistu sliku. Pogotovu kad je riječ o novim igračima. Plavi žele po dva igrača za svaku liniju, no još ništa nije zgotovljeno. Zna se da žele slovenskog reprezentativca Gnezdu Čerina, ali Panathinaikos zasad traži previše (spominje se četiri-pet milijuna), a plavi ne bi dali više od dva milijuna, tako da će tu vjerojatno još biti cjenkanja.

Spominjala su se u medijima još neka imena, ali zasad se ništa nije konkretiziralo, a uz to je sigurno da sportski direktor Marko Marić i predsjednik Velimir Zajec rade i na nekim imenima koja nisu dospjela u javnost.