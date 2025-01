Veliki posao na Maksimiru je pred završetkom. Dogovor je pao, peglaju se zadnji detalji

Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Dinama Petar Sučić (21) nije daleko od prijelaska u redove europskog nogometnog giganta Intera iz Milana! Mladić, koji je po mnogima bio najveći dobitnik u 2024. godini među hrvatskim nogometašima, je prema informacijama hrvatskih i talijanskih insajdera već dogovorio sve osobne uvjete s ponajboljim talijanskim klubom i jednim od najboljih klubova Europe. Na stolu je petogodišnji ugovor s nerazzurrima te su Sučić i njegovi predstavnici prihvatili potpisati ga u slučaju da se sve uspije dovršiti.

Naravno, hoće li se sve dovršiti ovisi o Dinamu. Sučić je ugovorno vezan za zagrebački klub do lipnja 2028. godine te u uredima hrvatskog prvaka definitivno žele uprihoditi lijepu cifru za momka iz Livna. Interova ponuda Dinamu iznosi 12 milijuna eura uz još tri milijuna eura prilično lako ostvarivih bonusa, čime bi se transfer lako popeo do 15 milijuna eura. To bi Sučića učinilo šestom najskupljom prodajom u povijesti Dinama, no taj iznos ne zadovoljava u potpunosti klupske čelnike. Prema informacijama kojima raspolažemo, Dinamo želi iz transfera izvući još neki novac, prvenstveno u kontekstu postotka od idućeg transfera.

Prema dogovoru Sučića i Intera, a i prema ponudi talijanskog kluba Dinamu, plan ovog posla je da se sve završi u zimskom prijelaznom roku, ali da Sučić do kraja ove sezone ostane nominalno na posudbi u Dinamu iz Intera. Podsjetimo, Sučić je van pogona zbog ozljede metatarzalne kosti, a na terene bi se trebao vratiti za otprilike dva mjeseca. Inter trenutačno u svojem kadru ima šest centralnih veznjaka (Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Zielinski, Frattesi, Asllani), no budući da pod Simoneom Inzaghijem momčad igra u sustavu 3-5-2, potreban je velik broj veznjaka u rotaciji, uz to da će do ljeta 35-godišnji Henrik Mhitarjan vjerojatno napustiti klub. Prema platformi za nogometno tržište, Transfermarktu, šansa za odlazak Sučića u Inter iznosi 69 posto.