Petar Sučić pred potpisom za Inter! Pristao je na sve uvjete, čeka se odluka Dinama

Vezni igrač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić (21) već bi kroz koji dan mogao postati novi igrač talijanskog Intera. Informacija je to koja eterom kola već neko vrijeme, a ove su subote Sportske novosti objavile još neke detalje koji dosad uglavnom nisu bili poznati široj javnosti.

Pregovori na relaciji Maksimir - Giuseppe Meazza traju i dobrano su poodmakli. Do razine gdje se čeka Dinamov pristanak ili odbijanje odštetnog zahtjeva odaslanog s talijanske strane. Poznato je da je Sučić prihvatio ono što Inter nudi njemu. Plaća je, kako se može saznati, zadovoljila njegove apetite, a petogodišnji ugovor već je potpisan.

Dinamo je dobio ponudu od 12 milijuna eura fiksno plus još tri milijuna koja bi se lako mogla dobiti jer bonusi nisu teško dohvatljivi. Već bi za koji dan sve trebalo biti riješeno, ali Sučić - sve i da se posao riješi ovaj čas - ne bi odmah napuštao Zagreb.

Plan je oduvijek bio da se Interu priključi na ljeto, a da ga se do tada ostavi u Dinamu kao igrača na posudbi. To su u Maksimiru htjeli i kad se pisalo o interesu dortmundske Borussije, Napolija i još nekih klubova. Tako da bi se Sučić, jednom kad se vrati, vratio u Dinamovu dresu. Pretpostavlja se da će to biti za otprilike mjesec dana, kada se konačno oporavi od teže ozljede koja ga je zadesila jesenas.

Sučić će najvjerojatnije do kraja sezone ostati u Dinamu, a onda će nakon lipanjske reprezentativne akcije već zaigrati za novi klub na Svjetskom klupskom prvenstvu. Eto, prošlog ljeta nije prešao u Como, ali godinu dana kasnije ipak bi mogao put Italije... Sučić je u karijeri za Dinamo odigrao 60 utakmica u kojima je zabio pet golova i upisao četiri asistencije. Za Hrvatsku je odigrao pet utakmica, a ima pogodak i asistenciju iz Varšave, s jesenskog ogleda protiv Poljske u Ligi nacija.