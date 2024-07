Nadal uspješno krenuo u pripreme za OI, u paru slavio, u singlu ga čeka sin velikana

Ponajbolji tenisač u povijesti, Španjolac Rafael Nadal uspješno je krenuo u pripreme za Olimpijske igre u Parizu koje su pred vratima. Prijavio se na turnir u Bastadu i u pojedinačnoj konkurenciji i u paru s Norvežaninom Casperom Ruudom slavio je protiv Argentinca Guida Andreozzija i Meksikanca Miguela Reyesa-Varele 6-1 i 6-4.

Nadal i Ruud su s uvjerljivih 6-1 premda su bili primorani spasiti tri break lopte. Odmah na početku trećeg seta napravili su break, no tu prednost su držali sve do šestog gema kad su Andreozzi i Reyes uzvratili. Usred sedmog gema kiša je prekinula meč, da bi po povratku na teren Nadal i Ruud opet napravili break te ga zadržali do kraja i plasirali se u četvrtfinale Bastada.

Nadal i Ruud se dobro poznaju iz pojedinačne konkurencije u kojoj su se sreli dvaput na velikim turnirima i oba puta je 2022. slavio Španjolac, prvo u finalu Roland Garrosa s vrlo uvjerljivih 6-3, 6-3 i 6-0 što je bio i Nadalov zadnji osvojeni Grand Slam u karijeri, a onda na ATP Finalsu 7-5 i 7-5.

Španjolac će u Parizu sigurno igrati u parovima s ovogodišnjim osvajačem Roland Garrosa i Wimbledona Carlosom Alcarazom dok za igranje u pojedinačnoj konkurenciji još nije siguran, no za svaki slučaj se u Bastadu prijavio i za pojedinačnu konkurenciju gdje će u prvom kolu biti veliki favorit protiv 21-godišnjeg domaćeg predstavnika Lea Borga, sina teniskog velikana i osvajača 11 Grand Slamova, Bjorna Borga.