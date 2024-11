Modrić od Reala dobio poklon što je privilegija rijetkih. Luka stigao do spektakularnog podviga

Najbolji hrvatski nogometaš ikada Luka Modrić trenutno se nalazi s reprezentacijom Hrvatske u Škotskoj, gdje večeras kao kapetan predvodi vatrene u Ligi nacija. U međuvremenu, madridski Real iznenadio ga je posebnim dresom zbog Modrićevog spektakularnih podviga u Realu. Legenda kraljevskog kluba nedavno je u ogledu Lige prvaka s Milanom odigrala 550. utakmicu za španjolskog velikana.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije našeg Modrića u dresu izrađenom samo za njega povodom 550 utakmica. Na mjestu na kojem je inače ime sponzora piše Luka. Na klupskom grbu je zlatno slovo M, a dok je na mjestu na kojem je logo proizvođača opreme slovo C, oznaka za kapetana.

- Kao igraču više mi je stalo do momčadskih trofeja. Ako moram birati jedan onda je to Liga prvaka osvojena 2014. godine. Taj je bio poseban za momčad i za klub i za navijače. I to je europski naslov broj 10, moj omiljeni. Nadimak Maestro? Suigrači i dosta ljudi me tako zove. Ponosan sam na taj nadimak jer znači da ste posebni. Sviđa mi se. 27. kolovoza 2012., kada sam potpisao za Real, jedan je od najsretnijih dana u mom životu - rekao je Luka.