Modrić nije javno podržao Viniciusa! Kapetan Reala nije se pridružio ogorčenom zboru

Real Madrid neočekivano loše je reagirao kada su saznali da Vinicius Junior nije osvojio Zlatnu loptu. Premda je bio favorit, prestižna individualna nagrada pripala je Rodriju, veznjaku Manchester Cityja i španjolske nogometne reprezentacije. Odgovor prvaka Europe i La Lige bio je bojkot ceremonije dodjele, na kojoj je Carlo Ancelotti trebao primiti nagradu za najboljeg trenera, a Kylian Mbappé za najboljeg strijelca prošle sezone (zajedno s Harryjem Kaneom).

Premda su njihove zvijezde bile visoko plasirane, Vinicius na drugom, Jude Bellingham na trećem i Dani Carvajal na četvrtom mjestu, bijeli se nisu mirili s konačnom odlukom. Vidjelo se to kasnije i na društvenim mrežama gdje su bivši i trenutni igrači Reala na profilima ili u komentarima podržali Brazilca, rugali se izboru, organizatorima i glasačima koji nisu odlučili predati prestižnu nagradu Viniciusu Junioru.

Ono što treba primijetiti, premda je objavljena gomila komentara i statusa igrača "kraljevskog kluba", nigdje nema reakcije Luke Modrića. Donedavno posljednji osvajač Zlatne lopte aktivan na europskom tlu nije se odlučio oglasiti i pridružiti kriku gorčine koji trenutačno izlazi iz redova madridista. Tako, Modrićev javni stav o čitavome slučaju nije poznat.

Vinicius Junior je u Real Madrid stigao 2018. godine iz Flamenga. Još u Brazilu smatran je velikim talentom, no njegove loše igre u najvišem razredu tamošnjeg nogometa izazvale su gomilu podrugljivih komentara. Ipak, Vinicius je ustrajao, a njegov su talent primijetili i skauti Reala te odlučili za njega izdvojiti 45 milijuna eura. Premda se takva cijena činila gotovo suluda obzirom na to kakve je izvedbe pokazivao, a mnogi su investiciju već otpisali kao propalu, Real je ustrajao i doveo ga u Madrid. Niti tamo se nije odmah snašao te je bio vrlo kontroverzan igrač sve do 2021. godine kada se konačno uspio probiti u prvu momčad. Korak po korak gradio je svoj put do uspjeha, a danas je jedan od najboljih nogometaš svijeta.