Novinar je meta madridista: 'Španjolci su Euro osvojili prevarom, a Vini je ograničen'

Ovogodišnje izdanje Zlatne lopte izazvalo je popriličan skandal su svijetu nogometa. U središtu svega stoji Real Madrid čija je zvijezda, Vinicius Junior, bila favorit za osvajanje prestižne nagrade. Na iznenađenje mnogima Lopta je pripala španjolskom reprezentativcu i veznjaku Manchester Cityja, Rodriju. Madridski klub odlučio je bojkotirati ceremoniju pa njihovih predstavnici nisu bili u Parizu, gdje je Carlo Ancelotti proglašen trenerom sezone, a Kylian Mbappé zajedno s Harryjem Kaneom dobio trofej Gerd Muller za najboljeg strijelca prošle sezone (52 gola).

Koliko su klub i Brazilac cijelu stvar smatrali riješenom govori i informacija da je Vinicius obitelj i prijatelje spremio za put u Pariz, suigračima kupio Rolexe i iznajmio hotel za proslavu. U cijeloj priči ističe se nekoliko manjih aktera, a jedan od njih je argentinski novinar Bruno Porzio koji je glasova u ime El Salvadora. Viniciusa nije uvrstio među prvu desetoricu kojoj je dao bodova. Na izboru glasa po jedan novinar iz svake zemlje članice Fife tako što desetoricu pored na listu od 15 do 1 boda. Nakon izbora Porzio je za El Grafico i El Chiringuito objasnio zašto nije dao bodove Brazilcu.

"Vinicius je igrač koji nije primjer fair play ponašanja i odnosa prema suparnicima. Osim toga, nije raznovrstan niti dovoljno uključen u igru momčadi. Čak i ako je imao sjajne trenutke, poput gola u finalu Lige prvaka, ne mislim da je on potpuno razvijen igrač koji može osvojiti Zlatnu loptu. I taj gol nekidan protiv Borussije Dortmund. Pustili su ga da trči 70 metara prije nego što je zabio. Jednostavno, on nije igrač koji me impresionira. Njegova je igra ograničena na jako malen dio terena. Ne smatram ga odlučujućim, nego nekompletnim igračem i nije mi među deset najboljih u Europi", rekao je Porzio.

Objasnio je zašto je maksimalnih 15 bodova dao Judeu Bellinghamu. "Došao je u Real sa samo 20 godina i odmah dobio Zidaneovu peticu, koja je jako težak dres. Ekspresno je, u toj dobi, postao glavni igrač momčadi, strijelac i asistent brojnih presudnih golova. Osim toga, doveo je Englesku do finala Eura i za mene nema dvojbi da je najbolji prošle sezone", kaže novinar pa osporava navode da ne voli Real ili Španjolsku općenito: "To je besmislica! Pa igrač Reala mi je na prvom (Jude Bellingham) i trećem (Toni Kroos) mjestu! Rodri mi je tek sedmi u izboru. Nije otišao daleko u Ligi prvaka, a Španjolska je do naslova na Euru došla prevarom. Nedosuđenim čistim penalom za Njemačku u polufinalu nakon Cucurelline ruke."