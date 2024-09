Mladi Hrvati oduševili, pred njima je velika budućnost! 'Uložili smo 500.000 € godišnje u stručnjake, to se vraća'

Hrvatski atletičari i atletičarke osvojili su tri medalje na Svjetskom prvenstvu u Limi koje je završeno ove subote. Dva zlata i jedno srebro sjajan su učinak, a tu svakako treba pridodati i četvrto mjesto Vite Barbić u bacanju koplja. Osmo i deveto zlato u povijesti svjetskih juniorskih prvenstava osvojili su Roko Farkaš u dalju i Jana Koščak u sedmoboju. Srebro odlazi u Osijek jer je Mia Wild bila druga u finalnoj utrci na 100 metara s preponama.

Rezultati iznad očekivanja

– Ovo je bilo natjecanje iznad svih očekivanja. U redu, imali smo uoči početka šanse za četiri medalje ali uvijek ispadne da realizacija na kraju bude 50 posto. Mi smo, srećom, uspjeli ostvariti rezultat od 75 posto – rekao je Mladen Katalinić, izbornik hrvatske atletske reprezentacije.

Hrvatska je na popisu dobitnika medalja završila deveta, što nam je drugi najbolji rezultat u povijesti ovih natjecanja. Bolje smo bili plasirani samo u Kingstonu 2002. godine kada smo s tri zlatne medalje bili peti na popisu zemalja. U Limi smo druga europska reprezentacija po broju medalja. Ispred nas je samo Češka, a iza nas su ostale atletske velesile – Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Poljska, Mađarska, Italija, ali i Japan, Kanada. Na vječitoj tablici medalja pomaknuli smo se s 27. na 23. mjesto. Prestigli smo Bjelorusiju, Japan, Trinidad i Tobago te Meksiko, dostigli Katar. Za dvije godine mogli bismo se popeti za još koje mjesto pa dostići Ukrajinu i Poljsku koje imaju jednu, odnosno dvije zlatne medalje više.

Deset godina nismo osvajali medalje na svjetskim juniorskim natjecanjima, a onda se pojavila nova generacija koja je u Limi ostvarila učinak kakav smo imali u Kingstonu 2002. i Bydgoszczu 2008. godine kada smo osvajali po tri medalje. Najviše medalja osvojili smo u tehničkim disciplinama – 13., dok smo u trkačkim osvojili samo dvije i sada jednu u višeboju.

– Rekao bih da smo posljednjih deset godina stvarali uvjete za dobru atletsku priču koja se dogodila ovdje u Limi. Prije deset godina bilo je jako mnogo problema. Prvi je bio problem selekcije. Taj problem riješili smo na nivou klubova. Pojavili su se neki novi klubovi koji su bili jako "agresivni" pa su ih počeli pratiti i ovi stariji klubovi. Svaki klub ima atletsku školu i traži one najtalentiranije. Drugi problem činio je stručni rad koji je prije deset godina bio na niskoj razini. Treneri su bili potplaćeni, no mi smo tijekom godina uspjeli podići razinu tako da sad imamo 500.000 eura godišnje ulaganja u stručni rad. Taj novac podigao je razinu stručnog rada i to se danas vidi. Treća stvar su uvjeti. Uz pomoć Hrvatskog olimpijskog odbora podignuli smo materijalnu osnovu za pet puta u ovih deset godina. Danas imamo odlične trenere i tu posebno moram pohvaliti Ivana Dešića, izbornika juniorske reprezentacije – pripovijeda Katalinić.

Naravno, uvijek se postavlja pitanje tko će se od ove generacije najbolje snaći u seniorskoj konkurenciji. Iskustvo nam govori da su neki naši juniori i juniorke ostvarili sjajne rezultate u seniorskoj kategoriji, a neki baš i nisu. Među onima koji su se rezultatima isticali u seniorskoj konkurenciji svakako treba izdvojiti Sandru Perković, dvostruku olimpijsku i svjetsku prvakinju te sedmerostruku europsku prvakinju u bacanju diska. Zatim su tu Blanka Vlašić, dvostruka svjetska prvakinja i osvajačica olimpijskog srebra i bronce u visu te Sara Kolak s olimpijskim zlatom iz Rija. Solidnu seniorsku karijeru imala je Ivana Brkljačić, dok su samo na juniorskim medaljama ostali Danijela Grgić, Edis Elkasević, Martin Marković, Marin Premeru, Ivan Horvat i Nevena Lenđel.

Jana Koščak, Roko Farkaš, Mia Wild i Vita Barbić po svemu bi trebali biti naše atletske uzdanice u sljedećih nekoliko godina, sve do olimpijskih igara u Los Angelesu. Jana i Roko odlučili su gurati višeboj, Vita za sada podjednako dobro nastupa u bacanju koplja i diska, a možda će najteži put imati Mia Wild jer je velika konkurencija u seniorskoj atletici na 100 metara prepone. No, Mia ima svoj cilj, ima tu sportsku drskost da nikome ne priznaje da trči brže od nje. Popravi li izlazak iz startnog bloka, onda bi mogla već sljedeće godine trčati ispod 13 sekundi.

Sustav koji jamči budućnost

– Od ove generacije očekujemo da barem pet sportaša otputuje na igre u Los Angelesu. Četiri s ovog juniorskog SP-a i barem još jedan s Europskog prvenstva mlađih juniora, gdje smo također osvojili tri medalje. Ivan Veštić, kao predsjednik HAS-a, sve je to lijepo posložio u Savezu. Dakle, očekujemo da u Los Angelesu nastupi 13 do 15 atletičara – rekao je Katalinić.

Ne treba smetnuti s uma da je Roko Farkaš s 20 godina već seniorski rekorder na 200 metara te da se može pohvaliti trećim rezultatom svih vremena u dalju. Jana Koščak ima četvrti rezultat svih vremena u visu i hrvatska je seniorska rekorderka u sedmoboju. Mia Wild ima treći rezultat svih vremena u Hrvatskoj na 1000 metara s preponama, a Vita Barbić četvrti rezultat svih vremena u bacanju koplja.

– Složili smo sustav koji nam jamči sjajnu budućnost. Ljudi u Hrvatskom olimpijskom odboru prepoznali su da hrvatska atletika ima potencijal i stvarno su nas dobro financijski podržali – zaključio je Katalinić.