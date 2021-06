Mladi dinamovac daje sve za Vatrene: "Ja sam spreman zaigrati"

Po prvi puta se u A reprezentaciji za veliko natjecanje nalazi 22-godišnji veznjak Dinama Luka Ivanušec, koji je na nedavno završenom EP-u mladih reprezentacija uvršten u najbolju momčad.

"Drago mi je zbog toga jer je bilo puno kvalitetnih igrača, te da su ljudi prepoznali moje igre na Euru U-21. Malo umora ima, ali kad dođeš u A reprezentaciju ne možeš razmišljati o tome, pogotovo kad si tu prvi puta. Jednostavno moraš zaboraviti na umor i ideš dalje", izjavio je na video konferenciji Ivanušec, koji u Dinamu igra na desnom krilu.

Na novinarski upit da li je sa izbornikom Dalićem razgovarao o svojoj ulozi u reprezentaciji, Ivanušec je kazao: "Pričali smo, rekao je da ne moram nigdje žuriti, da moje vrijeme tek dolazi, te da samo treniram i da ćemo vidjeti. Ja sam spreman ako dođe do toga da trebam igrati. No, tu su igrači koji su već dugo u reprezentaciji, a ja sam ovdje prvi puta. Hoću li dobiti minutažu, to ovisi o izborniku."

Ivanušec je debitirao za A reprezentaciju prije četiri i pol godine na turneji u Kini i tada je zabio gol u susretu protiv kineske reprezentacije.

"Ne mogu vjerovati da su već prošle četiri i pol godine, ali sjećam se toga. Od igrača koji tamo igrali sada su tu Livaković, Barišić i Juranović. No, ovo je druga priča, ovo su pripreme za veliko natjecanje. Došao sam u ekipu gdje su top igrači, koji igraju u vrhunskim klubovima".

Kakav je osjećaj biti u svlačionici zajedno sa Lukom Modrićem, te da li ima tremu?

"Bilo je na početku, ali dobro smo se uklopili i svi su nas dobro prihvatili. Svaki dan pričaš s njima, pa je trema iz dana u dan manja i svakim danom je sve bolje".

Ivanušec je na konferenciju za novinare stigao nakon Milana Badelja, koji ga je pohvalio rekavši da ima ekstrakvalitetu.

"Za Badelja prvo moram reći da je sjajan čovjek, daje savjete i ima puno iskustva. Također, on je fantastičan igrač, Gvardiol i ja ne možemo mu uzeti loptu, uvijek ima neko rješenje. Moglo bi se reći da je pravi nogometni doktor".