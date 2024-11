Miočićev brat za Večernji otkrio Stipine planove: 'Nakon svake borbe razmišlja o jednoj stvari'

Još dugo, dugo, i tko zna kad, nećemo imati Hrvata koji je ostavio takav trag u svijetu profesionalnih kontaktnih sportova kao Stipe Miočić. Kad kažemo Hrvata, onda mislimo na Amerikanca koji se doista osjeća kao Hrvat. Uostalom, Stipin pokojni otac Bojan običavao je govoriti da Stipu ne bismo trebali zvati američkim Hrvatom, nego Hrvatom s obzirom na to da su mu oba roditelja (otac i majka Kathy) rođeni u Hrvatskoj.

Bio sam ekstremno nervozan

S obzirom na to da brižne majke u New Yorku nije bilo (vjerojatno je strepila podalje od televizijskog ekrana), u obitelj Miočić zavirili smo uz pomoć Stipina mlađeg brata Bojana. Stipe i on imaju zajedničkog oca, ne i majku, no to ne utječe na njihovu bliskost.

– Stipe i ja vrlo smo bliski. Uostalom, ja cijeli život poznajem Stipinu majku Kathy.

Nažalost, njihov zajednički otac preminuo je potkraj 2022. godine i pokopan je u Austriji, u kojoj je i živio.

– Nakon ispraćaja u Austriji imali smo i misu zadušnicu u crkvi u Clevelandu. Otac je meni bio sve, a znam i da Stipe tako osjeća i sve što možemo je učiniti ga ponosnim.

Kao stariji brat, a razlika je devet godina, je li se Stipe zaštitnički postavljao prema mlađemu?

– Ha, ha. Mi smo bili tim i timski smo zafrkavali našu sestru, koja je četiri godine starija od mene.

Kao blizak član obitelji, kako se mlađi brat osjeća dok mu se stariji brat bori s tipovima koji Stipi žele "otkinuti glavu"?

– U početku sam bio ekstremno nervozan, a onda sam se smirio nakon što je osvojio naslov prvaka. Zapravo, bio sam nervozan uoči i za vrijeme prve obrane naslova, protiv Overeema, u Clevelandu, i nakon toga postao sam smiren.

Kazat će da ga je od svih bratovih pobjeda najviše oduševila ona u Curitibi kada je, nokautiravši ga, Werdumu preoteo pojas prvaka pred njegovom publikom.

– Bio je to nevjerojatan osjećaj. Na stadionu koji prima 45 tisuća ljudi, nas je bilo vrlo malo koji smo bili uz Stipu, koliko se sjećam 19. To je doista bilo ekstatično. Osim toga, da nije bilo te borbe, ja ne bih upoznao svoju zaručnicu.

Kako se to dogodilo?

– Na putu na tu borbu imao sam presjedanje u Sao Paulu, a tijekom leta do Curitibe pored mene je sjedila prekrasna mlada žena, Brazilka Natalia. Cijela ta dva sata smo razgovarali i ostalo je povijest.

Par živi u Atlanti.

– Ona radi u industriji ljepote i trenutačno je u Portugalu. Ja pak radim operativni posao u privatnoj zdravstvenoj kompaniji.

Kad smo već kod posla, Stipe je već drugu godinu vatrogasac u stalnom radnom odnosu. Kako uspijeva tako teško trenirati uz stalan posao.

– Stipe voli ljude, njemu je posao vatrogasca strast i on to neće prestati raditi. Kada se ukazala prilika da se stalno zaposli, nakon niza godina što je radio povremeno, on ju je prihvatio. Srećom, ima sjajne kolege oko sebe s kojima uspijeva dogovoriti raspored koji mu omogućava da trenira. On u ove tri i pol godine, koliko nije imao borbu, nikad nije prestao trenirati. Uvijek je u formi.

Nokaut izgleda lošije no što jest

Kako se pak mlađi brat osjeća kada Stipe borbu izgubi nokautom, a to se dogodilo triput (Struve, Cormier i Ngannou)?

– Teške su za mene te situacije. Doduše, nekad nokaut može izgledati puno lošije nego što jest jer je Stipe za to treniran. U tim trenucima uvijek očekuješ da će ustati, da će se nastaviti boriti i uzvratiti.

Što bi Bojan u tim trenucima činio?

– Obavezno bismo ga sestra i ja otišli vidjeti. Njemu je to najvažnije, da su uz njega njegova obitelj i njegov tim.

Neovisno o ishodu borbe s Jonesom, što bi Bojan više volio – da Stipe nastavi karijeru ili da se umirovi?

– Hoće li objesiti rukavice o klin ili će se još boriti, to je do njega. Ja želim da napravi ono što je najbolje za obitelj i što god odluči, ja ću ga podržati.

A kakav osjećaj kad je o tome riječ ima mlađi brat Miočić?

– Nakon svake borbe koju je imao, Stipe je uvijek razmišljao o umirovljenju, no to je nešto što je prirodno.

Bojan priželjkuje još jedan zajednički "izlet" u Hrvatsku? Stipe ima takve planove.

– Posljednji put kada smo bili išli smo posjetiti Rtinu, odnosno Miočiće, selo u zadarskom zaleđu, prema Pagu, iz kojeg potječe naš otac. Čini mi se da bi ovaj put htio ekstenzivnije doživjeti Hrvatsku.

