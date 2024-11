Fanovi tuguju nakon meča Mikea Tysona. Borca koji je ispisao povijest svladalo je vrijeme

Mike Tyson, jedan od najboljih boksača svih vremena, razočarao je sve one koji su se ponadali da će prebiti tri desetljeća mlađeg youtubera Jakea Paula. U Dallasu onih 70.000 gledatelja okupljenih na stadionu puno je više vidjelo u borbi između Katie Taylor i Amande Serano i to je, i u kontroverznoj odluci da je Tylor bila bolja, bio svojevrsni trijumf ženskog boksa. No karizmatični bivši šampion s jedne strane i kreator medijskih sadržaja s druge znalački su stvorili "hype" i debelo ga naplatili.

Da bi sve izgledalo uvjerljivije, Tyson je prigodom sučeljavanja Paulu opalio šamar i sve je to bilo u funkciji da se navuče publika. I da ova gospoda na svoj račun stave ukupno 60 milijuna USD (Paul 40, Tyson 20), a to su svote koje i ne čude ako se zna da su VIP ulaznice stajale između pet i 25 tisuća dolara, a ulaznica nazvana "VIP iskustvo" dva milijuna dolara. A za nekad najopasnijeg čovjeka na planeti to je vrlo lijepa zarada u vrijeme kada živi od stare slave.

Tyson zarađivao od publiciteta

Tyson je običavao reći da se s Jakeom Paulom ne bori radi novca, no druga strana medalje kaže da je zahvaljujući publicitetu stvorenom oko ove borbe imao niz dobro plaćenih reklamnih angažmana, a pokrenuo je i biznis s prodajom marihuane. Reklamirao je energetske gelove, zamjensku terapiju testosteronima, modnu liniju, saune, računovodstvene i pravne usluge...

Ako ste od 58-godišnjeg Tysona očekivali više, onda ste se prevarili. Nakon 56 profesionalnih borbi, tri godine u zatvoru i burnog stila života, nekad "Čelični Mike" pokazao se mekanim i ispranim. Što je i logično, posve prirodno, i nije on ovu borbu izgubio zato što je nasuprot njemu bio veliki protivnik, nego zato što je, za boksačke standarde, star čovjek. A taj "old man" u osam dvominutnih rundi ispucao je 97 udaraca, a pogodio samo 18, pri čemu ni u jednoj od rundi nije pogodio više od četiri puta.

– U jednom trenutku Mike je prestao uzvraćati udarce. Meni se činilo da su tada i njegove godine počele izlaziti na vidjelo – kazao je Jake Paul, koji je, klanjajući se za vrijeme posljednjih sekundi borbe, velikanu iskazao poštovanje.

Činio je to i, dojma smo, zato što nije htio Tysona dovršiti pa kada je osjetio da ga Tyson ne može ugroziti i da je skupio dovoljno bodova za pobjedu (imao je 78 preciznih udaraca), Jake Paul skinuo je nogu s papučice gasa.

Koliko je ovaj meč bio dobar za boksački sport (ne biznis, to je druga priča) kao takav, najbolje će vam reći reakcija slavnog košarkaša Magica Johnsona:

– Ja sam tužan. Odustao sam od prijenosa, nisam to mogao više gledati. Tužno je bilo vidjeti Tysona u ovakvu stanju, a ja sam išao na sve njegove borbe. Ova borba nije bila dobra za boks.

Što reći za samu borbu osim da je dobro da, na koncu, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. U prve dvije runde Tyson je nešto i pogađao, što je zabrinulo Paula, koji se dosta dobro kretao i tako umarao veterana nasuprot sebi. Tysonov posljednji juriš, na nokaut, zbio se u trećoj rundi, a onda se dogodilo ono što se događa u životima svih nas – mladost je pobijedila starost.

I nakon svega posve je jasno da Mike Tyson, ma koliko u našim sjećanjima velik bio, ringu više ne pripada. Baš kao i Evander Holyfield, koji je također s 58 godina ušao u ring i izgubio tehničkim nokautom, i to u prvoj rundi od bivšeg UFC borca Vitora Belforta.

Holyfield: "Mike, spreman sam"

No to su još uvijek velika imena, a primili su u karijeri puno udaraca pa nas ne bi čudilo da dođe i do tog cirkusa. Uostalom, na pitanje "bi li se opet borio s Tysonom", Holyfield je već kazao: "Ja sam spreman" pa je u društvu s još jednim bivšim velikanom (Lennox Lewis) došao u svlačionicu kako bi podržao nekad velikog rivala.

Ma dajte, gospodo, čuvajte zdravlje. Uostalom, ne vjerujemo da istinski poklonici boksa žele gledati sparing dvojice boraca koji se ne mogu otarasiti nagona iz svoje velike prošlosti.

Spretan u igranju na kartu znatiželje, Jake Paul sada izaziva Canela Alvareza i poručuje mu: "Ja ga neću prozivati, no Canelo me treba. On treba dobru zaradu i zna tko je čovjek koji mu to može omogućiti."