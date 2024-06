Mlade hrvatske snage u četvrtfinalu Zagreb Opena. Prižmić izgubio od Kazahstanca

Mlade hrvatske snage, 18-godišnji Osječanin Matej Dodig (ATP - 358.) i 20-godišnji Splićanin Luka Mikrut (ATP - 509.), bit će hrvatski predstavnici u četvrtfinalu ATP Challengera Zagreb Open, a to su izborili pobjedama u dvobojima drugog kola protiv Nine Serdarušića i Portugalca Hneriquea Roche.

Nažalost, njima se nije uspio pridružiti i 18-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP - 204.), najbolje rangirani hrvatski tenisač na ovom turniru, od kojega je sa 6-2, 6-4 bolji bio 27-godišnji Kazahstanac Dmitri Popko (ATP - 244.). Prižmić je bio toliko razočaran svojim nastupom da ga nije želio ni komentirati.

VIDEO Goran Ivanišević o rastanku s Đokovićem i budućim planovima: 'Prošli smo puno toga'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zato je vrlo zadovoljan bio Luka Mikrut koji je svog portugalskog vršnjaka, 306 mjesta bolje rangiranog Henriquea Rochu, pobijedio sa 6-3, 6-2 i prvi put u karijeri došao do četvrtfinala u pojedinačnoj konkurenciji na Challenger Touru. "Mislim da je to sigurno jedan od boljih mečeva što sam ih igrao ove godine. I on je igrao dobro, ali ja sam se jednostavno danas osjećao odlično. Drago mi je da mogu igrati na toj razini pred domaćom publikom. Svaka mi ovakva pobjeda puno znači", rekao je Mikrut koji će u četvrtfinalu igrati protiv Meksikanca Rodriga Pacheca Mendeza koji je sa 6-7 (1), 7-5, 6-2 bio bolji od Francuza Enza Couacauda.

U zadnjem meču na središnjem terenu 27-godišnji Nino Serdarušić, koji je do glavnog turnira došao iz kvalifikacija, osvojio je sa 6-4, ali je u nastavku dvoboja morao priznati nadmoć devet godina mlađeg suparnika koji je mu je do kraja meča prepustio tri gema te će se protiv Dmitrija Popka, pobjednika nad Prižmićem, boriti za plasman u polufinale.

"Totalno sam na početku meča bio van svega. Kad sam se s trenerom dogovorio kako ću igrati, morao sam jednostavno pronaći svoju igru, tad je postalo dosta bolje. Drugi i treći set je bilo stvarno odlično i nadam se da ću sutra od početka tako igrati", rekao je zadovoljni Osječanin. Nino Serdarušić je, razumljivo, bio potpuno drugačijeg raspoloženja. "Malo sam pao s energijom u drugom setu. Nisam baš dobro nastavio meč. Bezveze je to prošlo poslije u istom ritmu, nisam se uspio izvaditi iz te kolotečine i mogu mu samo čestitati", razočarano je konstatirao Serdarušić.

U slučaju pobjeda nad svojim suparnicima u četvrtfinalu, Luka Mikrut i Matej Dodig, koji su na ovom turniru zajedno nastupili u igri parova, u hrvatskom bi polufinalu odlučivali koji će se od njih dvojice po prvi put boriti za pobjednički trofej u pojedinačnoj konkurenciji na ATP Challenger Touru.

GALERIJA Prva tenisačica svijeta u finalu Roland Garrosa. Pokušat će osvojiti treći uzastopni pariški naslov