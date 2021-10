Mlada Kninjanka od države dobila 208 tisuća kuna pa otkrila što će s njima: 'Ljetovanje mi je gubljenje vremena'

Rijetko je tko, osim njegove obitelji, iskazao toliko radosti što Toni Tomas neće u gastarbajtere kao što je to učinila 23-godišnja Matea Jelić. Ona je otvoreno kazala da ni njena olimpijskog zlata, vjerojatno, ne bi bilo da ju prije šest godina nije pod svoje uzeo utemeljitelj najjačeg hrvatskog kluba (Marjan) i dugogodišnji hrvatski izbornik:

- S Tonijem sam naučila biti pozitivnija, mentalno jača. Bilo bi mi žao da ode jer ja sam još mlada i uz njega bih mogla još dugo trajati na svjetskom vrhu.

S obzirom da je osvajanjem olimpijskog zlata vrh dosegnula, koje motive sad Matea ima za nastavak karijere?

- Nije to meni vrh. Ajmo reći da jest, no može se to još koji put ponoviti. Recimo, u Splitu nitko triput zaredom nije osvojio olimpijsku medalju pa zašto to ne bih bila ja. Ja uvijek mogu naći neki motiv. Eto, recimo, sljedeće godine su i svjetsko i europsko prvenstvo unutar samo mjesec dana. Sjajan je to izazov. Samo da me tijelo posluži.

A tijelo joj je nedavno ponešto signaliziralo pa još uvijek miruje.

- Još prije olimpijskih igara sam istegnula zadnje lože pa se sada moram oporaviti, nikako forsirati da se stvar ne bi pogoršala.

Nakon osvajanja olimpijskog zlata uslijedila je medijska pažnja kakvu u njenom sportu nitko nikad nije imao, pa čak ni sjajne sestre Zaninović. Kako se s time nosila?

- Dobro, jer sam vidjela da to ljudima puno znači pa sam se osjećala da doprinosim svom sportu. Ja sam znala da će doći mediji ako ja napravim neki veliki rezultat i zato želim još više raditi.

Je li si barem, kao olimpijska pobjednica, priuštila neki atraktivan odmor, u nekom egzotičnom ljetovalištu? Recimo, na Bahamima.

- Ja ne vjerujem u te odmore i duga putovanja, pogotovo u ovim godinama kada želim raditi na sebi. To bi za mene bilo gubljenje vremena. Uostalom, ja se najbolje odmaram u svom Kninu, s mojoj obitelji.

A u Kninu je i mlađa sestra Ivona, 13-godišnjakinja koja je na posljednjem kadetskom Prvenstvu Europe bila treća. Koliko je ona talentirana?

- Premlada je još da bi se reklo kolika je perspektiva. Bitno je da ona to voli i da ne odustane kada joj bude teško. Bude li to imala u sebi, da vjeruje u sebe i kada joj ne ide, onda bi mogla puno napraviti.

Kad će ona preseliti u Split, k starijoj sestri?

- Ne znam. Kada god ona poželi. Uostalom, još je jako mlada. Mislim da neće kod Tonija Tomasa. Ne može on trpjeti dvije Jelićke, to bi bilo preteško. Svaka mu čast i što trpi mene.

Matea često zna reći da je onak težak sportaš za trenera. Što pod tim podrazumijeva?

- Ja želim uvijek pobijediti i kada mi to baš i ne uspije, moje ponašanjem nije baš primjerneo vrhunskom sportašu. Kada u tim trenucima treneru nešto odbrusim to ispadne kao da ga ne poštujem, a zapravo su to samo moje emocije pobijedile moju glavu.

Pa ni najveći šampioni ne pobjeđuju uvijek?

- Naravno, ali ono što ih čini šampionima jest i to kako se nose s tim kada im ne ide. Ja sam još mlada i mogu raditi na tome.

Koliko je zarana bila posvećena sebi zadanoj misiji da bude šampionka vidi se i anegdote koji zna pričati Toni Tomas. A k njemu je, prije no što će iz Knina preseliti u Split, Matea došla s roditeljima koji su budućem treneru njihove kćeri imali puno toga za reći. No, u jednom je trenutku 17-godišnja tekvondašica zamolila oca i majku da izađu iz prostorije i da ona sama ostane s trenerom kazavši mu "pustite vi te roditeljske priče, ja želim biti šampionka i sve ću učiniti da tako i bude".

- Toni se toga više sjeća jer njegov je posao da prepozna perspektivne sportaše i po psihološkim detaljima. Znam sigurno da sam već tada znala što želim.

Prepoznali su to i u klubu pa su joj vrlo brzo dali stan na korištenje što je praksa u sportovima poput nogometa i košarke, ali rijedak slučaj u nekomercijalnim sportovima.

- Toni je tada očito vidio nešto u meni što nitko drugi nije pa sam vrlo brzo dobila stan na korištenje.

Da su joj sportski uspjesi u prvom planu vidi se i iz Mateina odnosa prema novcu. S obzirom da joj kao osvajačici olimpijskog zlata pripada 208 tisuća kuna državne nagrade, pitali smo ju kako će raspolagati s tim novcem.

- Ja samo štedim za život nakon te.kvon-doa. Sada imam sve što trebam, a imala sam i prije Olimpijskih igara. Meni samo trebaju dvorana, dobar trener i fokuseri i ja sam sretna.

Je li država uplatila obećanu svotu?

- Mislim da jest, no ja to ne pratim pomno.

Smetaju li ju što države u okruženju daju više za olimpijsko zlato od Hrvatske?

- Za to sam čula tek kada su ljudi krenuli to uspoređivati. Ja imam dosta za sebe i ne tražim više. Uvijek sam htjela olimpijske i svjetske medalje i ništa drugo. O novcima kao dijelu sporta nikad nisam razmišljala a sve što uz medalje dođe to je samo bonus. Ja sam usredotočena na medalje, a novac ide na štednju.

Ima li neku želju koju si je htjela ostvariti ali si nije mogla priuštiti?

- Nikad nisam ništa drugo htjela osim te-kvon-doa. Vjerojatno ću nakon karijere imati neke poslovne želje jer imam otvoren um za sve i tada ću biti spremna. No, moj um je sada zaokupljen najvećim svjetskim natjecanjima.

A kako se u to uklapaji emotivne relacije? Nakon što se razišla s klupskim kolegom Tonijem Kanaetom, je li još uvijek slobodna?

- Jesam, ako vas to zanima. No, sve će doći u svoje vrijeme. Nigdje se ne žurim. Život je lijep.

S obzirom na iskazanu količinu ambicija, ne bi li neka ozbiljnija veza bila i svojevrsni remeteći faktor?

- Ne može mene ništa zaustaviti na putu ka mojim snovima. Oduvijek znam što želim i nitko to ne može promijeniti. Osim toga, kada imaš uz sebe neku srodnu dušu onda je ona uz tebe u svim važnim pa tako i teškim trenucima.

