Miočić poručio Cormieru: Ti pričaš poput moje žene

Za razliku od presica na kojima šef UFC-a Dana White mora rastavljati zajapurene suparnike, ili mora biti spreman da se baci među njih da se ne pobiju prije službene borbe, ova je protekla uljuđeno i miroljubivo. No, to ne znači da će borba američkog Hrvata Stipe Miočića (38) i Daniela Cormiera (41), u nedjeljnu zoru po europskom vremenu, ličiti na mirovne pregovore. Štoviše, svi zajedno možemo očekivati “krvoproliće u Las Vegasu” koje može potrajati svih pet rundi, a može završiti već u prvoj kao što je to bio slučaj s njihovom prvom borbom.

DC će se htjeti hrvati

Ono što se može očekivati u njihovu trećem okršaju - a ovo je jedina trilogija za naslov teškaškog prvaka UFC-a - jest veliko taktičko nadmudrivanje. Jer, nakon prve, Miočić je kući otišao sa zahtjevnom domaćom zadaćom kako da u sljedećoj borbi riješi problem Cormierova prljava boksa s poludistance i prigodom izlaska iz klinča. Nakon što mu je u drugoj borbi Stipe “razmontirao” jetru, DC se pak morao baviti time kako da se ovaj put bolje zaštiti od udaraca u tijelo.

Doduše, Cormier je na posljednjoj presici uoči borbe zazivao Stipine napade lijevom rukom u njegovu jetru kao da to zapravo želi i kao da pri takvom jednom pokušaju planira ispucati svoje pripremljeno oružje, možda neki po Miočića pogubni desni kroše.

– Kada kaže da neće udarati u tijelo, primijetit ćete da se Stipe svaki put zlobno smješka – dobacio je Cormier svom protivniku na što mu je ovaj uzvratio:

– Ti su poput moje žene.

Možda se gospođa Miočić doma dosta koristi sličnim verbalnim taktikama, no Cormier je ipak puno prljaviji igrač. Taj njegov “zombi” gard i pokušaji da protivniku šakama uhvati ruke, pri čemu njegovi prsti katkad završe i u suparnikovim očima, spada među najprljavije taktike. S obzirom da je niži i kraći i da na distanci nema izgleda protiv Stipinih direkata, DC koristi sve načine da tu distancu skrati, da uđe u klinč i pokuša baciti suparnika. Ili da ga uneredi kakvim kratkim udarcem.

S obzirom na puno manji kavez (48 četvornih metara) od standardnog (70 m2), Cormier će zasigurno više hrvati, hvatati Stipinu nogu i pokušati ostvariti dominaciju rušenjima. I zato je doista neshvatljivo da Stipin tim nije isposlovao bolje uvjete za svog borca koji je svjetski prvak i ima pravo postavljati uvjete.

Stipe se jest bavio hrvanjem, i on je treći UFC-ov teškaš po broju rušenja, no ako njegovi treneri misle da on može hrvati s Cormierom onda bi trebali imati na umu da je riječ o borcu koji je kao teškaš proveo u donjoj poziciji u parteru samo 12 sekundi. A to je najmanje u povijesti UFC-a ako se uzmu u obzir teškaši s pet i više borbi. U borbama u kojima je barem dvaput srušio protivnika, Cormier ima 9-0. Osim toga, kada nekoga sruši DC istog pod kontrolom drži prosječno 1,7 minuta što je dovoljno bodova za dobiti rundu.

Želi se umiroviti kao Jordan

Stipini fanovi pribojavaju se pak da UFC-ova marketinška mašinerija od Cormiera želi napraviti najvećeg teškaša svih vremena i kao takvog ga uvjeriti da ne odlazi u mirovinu već ga i dalje eksploatirati. A Miočić neka se za to vrijeme, za mjesto izazivača bori s novim tamnoputim lavovima kao što su Francis Ngannou, Curtis Blaydes, Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik...

U to ime jedan od njih je napisao:

– Smeta me kako se UFC ponaša prema Stipi. Kao šampion od njih ima nula poštovanja. Htio se boriti kasnije, mjesec ili više iza ovog datuma kako bi imao više vremena za pripreme, a oni su mu zaprijetili oduzimanjem naslova.

Kako nam je ispričao njegov otac Bojan, jedino što je Stipe tražio bilo je da se borba održi u Americi pa je s tim valjda i otpala opcija da se bori u standardnom kavezu, recimo, u Abu Dhabiju kao što je to slučaj sa srednjaškim prvakom Israelom Adesanyjom.

Obojica boraca u ovaj okršaj - etiketiran kao najveći u UFC-ovoj teškaškoj povijesti - ulaze vrlo optimistično pri čemu Cormier o sebi ima puno veće mišljenje nego prizemljeni Miočić.

– Nakon moje pobjede bit će to najveći odlazak u povijesti slobodne borbe, u rangu Michaela Jordana. Michael je osvojio naslov s Bullsima pa se vratio i ponovo osvajao, no ja se neću vratiti.

Na temu svog umirovljenja Stipe je pričao kao o nečemu o čemu stalno razmišlja, nakon svakog meča, no za takav korak, kaže, još nije voljan. Doduše, puno će toga ovisiti i o ishodu ove borbe u koju ulazi kao borac koji u svojim šakama i “kockastom” ratničkom srcu ima adute s kojima Cormiera može poslati u mirovinu.