'Milan stiže oslabljen u Zagreb, Dinamo će biti u prednosti! Ove sezone igraju iznad očekivanja'

Momčad Dinama sutra u Ligi prvaka očekuje utakmica koja bi, u slučaju eventualne pobjede, mogla ispisati još jednu posebnu stranicu klupske povijesti. Odmah nakon poraza u Milanu na San Siru, Dinamovi su navijači komentirali da će to u Maksimiru biti potpuno drukčija priča.

I zaista, dojam je bio da je plavima u toj utakmici nedostajala nijansa koja bi sve odvela u potpuno drukčijem smjeru. O sutrašnjem derbiju porazgovarali smo s Darijem Šimićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem koji je svojedobno igrao u Milanu, a danas je vanjski suradnik, odnosno savjetnik kluba... Gledao je Šimić sve Dinamove utakmice u Ligi prvaka, a na konstataciju o tome da je plavima ovo utakmica 'biti ili ne biti, kazao je:

Ni Milanu nije lako

– Pa i Milanu je. S tim što je Dinamo u boljoj psihološkoj situaciji, jer se od Milana očekuje da prođe skupinu.

Kako se u tako velikim klubovima momčadi pripremaju za ovakve utakmice u kojima, kako kažete, morate pobijediti?

– U nekim situacijama, kada veliki klub igra protiv manjega, uvjetno rečeno, podcjenjivanje može presuditi. Možda u Europskoj ligi ili Konferencijskoj ligi. No u Ligi prvaka nikada nikoga ne podcjenjujete. Tako će biti i u ovoj situaciji. Milan će sigurno odigrati maksimalno motivirano s isključivim ciljem da pobijedi. Jasno je da će sve svoje snage koncentrirati na tu utakmicu, baš kao u najvećim utakmicama koje igra...

Jeste li ovih dana posebno komentirali Dinamo s nekim od Milanovih asova, bivših i sadašnjih?

– Nema tu posebnih nepoznanica. Milan je Dinamove kapacitete sigurno doživio na San Siru, na kojem je naš prvak pokazao da je odlična momčad s isto tako odličnim igračima. Milan je upoznat sa snagom našeg prvaka. No u jednoj utakmici Dinamo sigurno može pronaći svoju priliku. Uostalom, ove su dvije momčadi trenutačno u sličnoj formi u Ligi prvaka. Rekao bih da će to sigurno biti otvorena utakmica.

Moje srce je podijeljeno, navijam i za Dinamo i za Milan... – kaže Šimić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Da, pa i u utakmici na San Siru, pobjedi unatoč, Milan nije pokazao poseban autoritet što se tiče igre koji bi bio nedostižan Dinamu. Imate li vi taj dojam?

– Milan ima jaku momčad, lani su igrali najbolji nogomet u Italiji, a ove su se godine pojačali. Možda je na to utjecao zgusnut raspored i dosta ozlijeđenih igrača. U toj konstelaciji igraju uvijek isti igrači. Nije lako održavati taj ritam između talijanskog prvenstva i Lige prvaka. To je momčad Milana dosta istrošilo i vidjet ćemo u kakvom će se fizičkom i psihičkom stanju naći u ovoj utakmici na Maksimiru.

A pitanje je i u kakvom će sastavu igrati. Zadnji susret protiv Monze zbog ozljede je propustio kapetan Davide Calabria, a Stefano Pioli ostao je i bez Mikea Maignana koji gotovo sigurno neće igrati na Maksimiru.

Talijani oslabljeni

– Vidjet ćemo hoće li Calabria igrati, no Maignan je jako važna figura u kompoziciji igre Milana. Prošle je godine bio jedan od najvažnijih igrača i jako puno znači za njihovu igru.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Jeste li možda razmišljali o načinu na koji bi se Dinamo trebao suprotstaviti Milanu?

– Ne znam, bit će zaista zanimljivo vidjeti kako će Ante Čačić pripremiti utakmicu, hoće li igrati zatvorenije kao protiv Chelseaja ili možda kao protiv Salzburga u zadnjoj utakmici na Maksimiru. Dinamu treba pobjeda, što znači da će barem u jednom dijelu utakmice morati zaigrati otvorenije. No s obzirom na to da ima još jednu utakmicu, onu protiv Chelseaja u Londonu, ne bi trebao izgubiti protiv Milana. Sve je otvoreno. Želi li na drugo mjesto, Dinamo mora napasti. Naravno, nije to baš tako lako jer ako si slabiji, a napadneš, možeš nastradati. Najvažnije je kako će trener postaviti utakmicu.

Dobro, teško je računati da bi gostovanje u Londonu moglo biti utakmica u kojoj će Dinamo moći tražiti pobjedu za ostanak u Europi.

– Ako Chelsea protiv Salzburga osigura prvo mjesto, možda bi u utakmicu s Dinamom mogli ući opuštenije.

Govorio je Dario Šimić i o karakteristikama ovosezonske Dinamove igre koje mu se posebno sviđaju.

– Dinamo ove sezone igra i iznad našeg, odnosno mog očekivanja. U početku nisu dobro krenuli i bilo je dosta problema. No Ante Čačić je, baš kao i momčad, odlično reagirao u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Nije se lako kvalificirati u to elitno natjecanje, nije lako osvajati bodove na toj razini. Kada sve zbrojimo, Dinamova su velika snaga momčadski duh i igrači s velikim iskustvom koje su skupljali zadnjih godina u europskim natjecanjima.

A osim momčadskog duha?

– Već smo davno svi detektirali najvažnije poluge Dinamove momčadi. Dominik Livaković je konstanta na vratima, Josip Šutalo jedna je od najvažnijih poluga u obrani, Arijan Ademi već godinama igra kapetanski i ne treba posebno naglašavati njegovu važnost za momčad, a tu su Mislav Oršić i Luka Ivanušec koji mogu odlučiti utakmicu jednim potezom...

Jesu li vas vaši u Milanu tražili savjet uoči Dinama?

– Nismo razgovarali o tome, Dinamo nije nepoznanica. Sve oni već znaju.

A za koga ćete vi navijati?

– Moje srce bit će podijeljeno. Ako se to može, navijat ću za obje momčadi. Odnosno, najsretniji bih bio kada bi obje momčadi mogle proći dalje – zaključio je Dario Šimić.

