Evo što najpoznatiji svjetski mediji pišu o nastupu Baby Lasagne: 'Hrvat je možda upravo pobijedio na Euroviziji'

Hrvatski predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, oduševio je strane medije svojom izvedbom pjesme "Rim Tim Tagi Dim". "Ovo je potpuno zarazno i pjevušit ćete pjesmu danima. Morate se diviti pjesmi koja vas može dirnuti zbog toga što morate prodati svoju voljenu kravu i ostaviti svoju mamu", piše The Guardian.

The Telegraph piše o Baby Lasagni pod naslovom "Hrvat je možda upravo osvojio Eurosong". "Da se o Euroviziji odlučivalo po reakciji publike u areni, to ne bi bilo natjecanje. Hrvatska je daleko najpopularniji nastup večeri", kazuje Liam Kelly koji izvještava iz Malmöa u Švedskoj. "Navodno je to jedan od favorita kladioničara, pa što ja znam? Zvuči mi pretjerano otrcano – ali vjerojatno ću se ujutro probuditi pjevajući Rim Tim Tagi Dim", dodao je Telegraphov glazbeni kritičar Neil McCormick.

Sky News kratko piše da favorit kladionica nije razočarao fanove. "Nastup Baby Lasagne uključuje impresivan svjetlosni show, koji je još bolji zahvaljujući svjetlećim narukvicama koje nosi oko 9000 ljudi u Malmo Areni. Iz publike se prolamaju ovacije dok završava svoj trominutni nastup", prepričava Sky News događanja iz dvorane.

Atmosferu spominje i Alex Marshall, koji iz Švedske izvještava za New York Times. "Nadam se da se arena koja pjeva (i pleše) uz Baby Lasagne pojavila na TV-u. Bilo je to kao klasik Bona Jovija", kazuje. Pun riječi hvale je i Euronews. "Ovaj je jasan favorit i lako je vidjeti zašto. Sjajni tekstovi, sjajna energija, sjajna zaraznost", piše Euronews, koji je citirao svojeg novinara Jonnyja Walfisza: "Baby Lasagna kaže da je pjesma o mladim muškarcima koji napuštaju selo u potrazi za prilikama u inozemstvu. Došlo je vrijeme da se ovaj mladi muškarac smije vratiti kući iz Malmöa, ali sa sobom neka nosi domaćinstvo eurovizijskog natjecanja 2025."

Podsjetimo, natjecanje za pjesmu Eurovizije 2024. održava se u Švedskoj zahvaljujući pobjedi Loreen s pjesmom "Tattoo" u Liverpoolu prošle godine, što joj je bila i druga pobjeda na ovom natjecanju. Švedska je sedmi put domaćin Eurosonga, a grad Malmö treći put.

U veliko finale najvećeg i najspektakularnijeg glazbenog natjecanja ušli su Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija. Svoje mjesto u finalu izborile su i Hrvatska, Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska te Luksemburg. Kako je nizozemski predstavnik izbačen s natjecanja, a trebao je nastupiti peti, večeras je bio jedan manje izvođač do Baby Lasagne, koji je nastupio pod svojim rednim brojem 23.

