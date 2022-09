Mateo Kovačić: Dobro smo živjeli u Austriji, ali preselili smo se u Hrvatsku. Bio je to veliki rizik

Maksimir će u utorak u dresu Chelseaja na djelu vidjeti jednog od najvažnijih nogometaša koji je prošao Dinamovu školu i kojega je Dinamo lansirao u europsku orbitu. Figura Matea Kovačića, danas 28-godišnjaka i četverostrukoga europskog prvaka, simbolizira svu Dinamovu snagu, sposobnost, utjecaj i visok europski renome.

Naime, Mateo nije dijete Dinama, nego LASK-a, ali Dinamo je Matea "identificirao" u Linzu s 12 godina, Dinamo ga je "priveo" unatoč nasrtajima brojnih velikih klubova te ga potom 2009. godine obranio od Ajaxa (u kojemu je Mateo proveo tjedan dana). Dinamo ga je afirmirao i na kraju, u siječnju 2013., unosno transferirao u Inter.

Stekao puno prijatelja

Upornost, bol i slika s njegovim herojem – ovaj se naslov prije dva mjeseca pojavio na službenim stranicama Chelseaja, a tekst je potpisao Mateo Kovačić. U njemu se posebno osvrnuo na godine provedene u Dinamu.

– Sjećam se kada sam prešao iz LASK-a u Dinamo Zagreb. Bio sam jako mlad, imao sam 12 godina. Otac je ostavio posao u Austriji, gdje smo dobro živjeli, i preselili smo se u Hrvatsku. Bio je to rizik, ali otac je vjerovao da mogu postići velike stvari u Dinamu i na kraju je imao pravo. Otac mi je bio najveća potpora, kao i cijela obitelj. Puno su žrtvovali za mene, a ja im se pokušavam odužiti na druge načine, biti dobar sin i imati odličan odnos s obitelji. Moj seniorski debi za Dinamo bio je zaista poseban. Bilo je to sada već tako davno (u listopadu 2010. protiv Dragovoljca u Kranjčevićevoj, nap. a.)! Zabio sam gol u toj utakmici. Moj otac tada je bio najsretnija osoba jer je puno patio kad sam bio ozlijeđen i taj je gol bio za njega. Uvijek sam volio igrati nogomet i vjerovao sam u sebe, a želio bih zahvaliti Dinamu, koji mi je dao priliku. Nije bilo lako dati priliku 16-godišnjem klincu jer taktički još nisam bio spreman za tu razinu, ali oprostili su mi moje slabije strane i gurali me da postanem bolji. Iako tada vjerojatno nisam bio sto posto spreman, Dinamo je vjerovao u mene i na kraju se isplatilo i meni i njima – napisao je među ostalim Mateo Kovačić.

Otkrio ga Stipić

Matea Kovačića s 12 godina u Linzu je otkrio Miroslav Stipić te je najzaslužniji za njegov dolazak u Zagreb. U LASK-u mu je posljednji trener bio Hrvat Igor Pavlović, u Dinamu je najprije bio u rukama Davora Blaškovića, a na turnirima u inozemstvu briljirao je kod Željka Pakasina.

Malo je poznato da je u proljeće 2009. godine Mateo proveo tjedan dana u Ajaxu te na treninzima impresionirao trenere u glasovitoj školi, Franka de Boera i Michaela Reizigera. Ponuđeno mu je čak 700.000 eura za tri godine, no pravodobna reakcija iz Dinama spriječila je katastrofu, da najveći talent za takav "sitniš" ode iz kluba.

– Mateo je pravi nasljednik Luke Modrića – tvrdio je njegov trener u Dinamovim kadetima Jozo Bandić. – Ima sve što i Luka; motoriku, promjenu pravca, pregled igre. I postići će i njegovu cijenu, možda ga i nadmašiti. Jedinstven je nogometni dragulj u Europi.

Bandić je otkrio i jedan detalj koji će ilustrirati koliko je Kovačiću Dinamo značio.

– Uoči utakmice s Hajdukom u Splitu Mateo je u svlačionici glasno pustio Dinamovu himnu, tako da je odjekivala poljudskim hodnicima. Upozorio sam ga: "Mateo, nismo doma, malo utišaj...", a on mi je uzvratio: "Treneru, dopustite, nek' se zna tko je najjači u Hrvatskoj!" Pobijedili smo u toj utakmici 4:0 – podsjetio je Bandić.

Mateova karijera u mlađim kategorijama Dinama u jednom je trenutku poprimila elemente drame. Naime, Mateu je, tada dječaku u 15. godini, u kadetskoj utakmici Dinamo – Osijek u Maksimiru bila slomljena potkoljenica. Taj nemili događaj on će zauvijek pamtiti, ali pamtit će ga i mladić koji je, spletom nesretnih okolnosti, sudjelovao u tom kobnom duelu, Županjac Josip Tomašević.

– U toj situaciji on je driblao i ispružio nogu, a ja sam se bio poskliznuo i stražnjicom, punom težinom, pao na njegovu nogu. Mateo je pao na travnjak pa ustao i napravio nekoliko koraka, ali onda više nije mogao pa su ga iznijeli s travnjaka. Bio sam u šoku... Kasnije sam mu se ispričao, zaželio mu brz oporavak. Mateo je jako lijepo reagirao; ljudski je prihvatio ispriku, ništa mi nije zamjerio.

Mateo Kovačić u dresu Dinamovih juniora pamti još jedan težak trenutak: u finalu Ramljakova memorijala 2011. godine u raspucavanju je zapucao odlučujući jedanaesterac i plavi su ostali bez trofeja. Neutješni Mateo u suzama je kleknuo na travnjak...

>> Dinamo burno proslavio plasman u Ligu prvaka, pogledajte kako je bilo u svlačionici!