Liječnik prekinuo borbu nakon tri fantastične runde

Jorge Masvidal najopakiji je 'gad' u UFC-u! Takav bi se zaključak mogao donijeti nakon što je savladao Natea Diaza u glavnoj borbi UFC 244 priredbe, prekidom nakon tri runde. Ali, prekidom kakav nitko nije htio vidjeti, budući da je liječnik možda i prestrogo presudio kako Diaz nije u stanju nastaviti borbu, piše Fightsite.

U sunaslovnoj borbi priredbe, Darren Till savladao je Kelvina Gasteluma, a pobjednici na glavnom programu bili su još Stephen Thompson, Derrick Lewis i Kevin Lee.

Jorge Masvidal savladao je Natea Diaza prekidom nakon tri runde glavne borbe UFC 244 priredbe, no dogodio se prekid s kojim nitko neće biti sretan jer se u oktogonu odvijala sjajna borba.

- Trebamo ovo ponoviti, rekao sam to odmah Nateu. Ne volim napustiti ring s protivnikom koji je pri svijesti. New York, ponovit ćemo ovo. Dali smo vam tri dobre runde. Nemojte negodovati. Ne brinite se, mi ćemo se ponovno boriti. Moja je taktika bila da ga nokautiram, ali on je prava njuška. Bio sam spreman za četvrtu rundu, a vidio sam u očima i da je Nate spreman nastaviti. Nisam ja kriv što je doktor ovo zaustavio - rekao je Jorge Masvidal.

Diaz je bio borac koji je napao već u prvim sekundama, na što Masvidal odgovara klinčem. Pri izlasku iz njega pogodio je Jorge lakat, na koji veže par boksačkih tehnika, a onda završava seriju udarcem nogom u glavu kojim Diaza baca na pod.

Uslijedilo je oko dvije minute pozicije gdje je Diaz spreman primiti Masvidala u gard, no ovaj nije ulazio nego je pogodio nekoliko udaraca prije nego ih je sudac podigao na noge. Tada Diaz počinje pokazivati što može i nekoliko puta dobro pogađa, ali i Masvidal uspješno vraća. Kraj runde donosi odličan lijevi direkt Diaza za koji se dobiva dojam da je napravio značajnu štetu, no nije bilo vremena za nešto više.

Jednako otvoren okršaj nastavio se u drugoj rundi, no nakon minutu i pol Masvidal je ponovno taj koji radi važnije stvari. Krošeom je Diaza uzdrmao, a onda ga još jednim udarcem nogom poslao na pod, no nije htio tamo krenuti za njim, nego je pričekao da mu se protivnik ustane. Sredinom runde dolazi do klinča uz ogradu kaveza, a pri izlasku Masvidal radi dobru seriju udaraca u tijelo.

Nedugo nakon toga još jedna serija odličnog "Gamebreda" na čije pokušaje Diaz još uvijek nije imao odgovora. Ulaskom u posljednju minutu Masvidal ruši i pogađa seriju udaraca na podu dok se nalazio na Diazovim leđima. Kraj runde donosi Diazov napad na nogu, no nije bilo vremena za nešto ozbiljnije.

Na početku treće runde Diaz je agresivniji, ali Masvidal je opušten i lako eskivira udarce prije nego krajem prve minute kreće otvorena akcija uz dobre udarce s obje strane. Napokon Diaz počinje raditi prave stvari i borba sredinom runde ulazi u neizvjesnost. U posljednjoj minuti Masvidal ponovno dobro reagira i odvodi borbu na pod, gdje se nakon rušenja nalazi u gornjoj poziciji. Diaz je pokušao napasti iz garda, no nije bilo prostora te je dočekan kraj i ove runde.

Nažalost po fanove, tu je bio kraj budući da liječnik prekida borbu jer Diaz po njegovom mišljenje nije bio u stanju nastaviti. Presudila je posjekotina iznad Diazovog desnog oka i činjenica da mu se isto krenulo zatvarati. No, moramo priznati kako smo kroz godine vidjeli puno gorih situacija gdje bi se borbe nastavljale i ovo sigurno nije bio "BMF" prekid. Masvidal nije bio sretan načinom na koji je došao do pobjede, dok se Diaz iznenađujuće lako pomirio s činjenicom da ne može nastaviti borbu.

Darren Till i Kelvin Gastelum odradili su borbu s puno manje akcije nego što se očekivalo, a Till je iskoristio činjenicu da je njegov protivnik odradio možda i najlošiju borbu otkako je član UFC-a. Nije se dobro pripremio za ono što Englez može ponuditi, prije svega prednost u dužini ekstremiteta i na distancu koju će koristiti putem svog direkta.

Upravo to je Till jako dobro radio od samog početka, nakon čega se Gastelum prebacio na hrvački mod. No, tu je naišao na zid budući da je Till pripremio jako dobru obranu od rušenja. Kontrolirao je tako Gastelum klinč bez uspjeha za odvesti borbu na pod, a pri izlasku je Till jako dobro pogađao laktom.

Druga runda donosi još slabijeg Gasteluma koji nikako nije uspio doći na distancu s koje će pogoditi pravi udarac. Till je s druge strane jako dobro koristio svoje prednosti putem gore spomenutog direkta te low kickova i tako je skupljao bodove na sudačkim karticama.

Treća runda napokon donosi boljeg Gasteluma koji je iskoristio činjenicu da se Till umorio i podosta čisto je uzeo treću rundu. Bilo je očito kako bi prva runda trebala odlučivati te da bi netko treba uzeti borbu rezultatom 29:28. No, tako je bodovao samo jedan sudac, onaj koji je pobjedu dao Tillu. Jedan mu je dao i sve tri runde, ali je isto tako jedan sve tri dao Gastelumu. No, taj sudac Kelvinu nije bio dovoljan i on je doživio poraz koji će mu teško pasti. S druge strane, Till je debitirao u srednjoj kategoriji tako da se čak može nadati mjestu u Top 5 kategorije.

Stephen "Wonderboy" Thompson na najbolji je mogući način prekinuo niz od dva poraza. Vicenteu Luqueu dao je pravu šansu tek prvu rundu, dok je ovaj bio još dovoljno svjež i eksplozivan da može ulaziti u udarac, primiti kontru, a onda još pogodio Wonderboya na izlasku. Takvim načinom borbe Brazilac je prvu rundu bio u prednosti, no ostatak borbe donio je ono što popularno zovemo "školovanje".

Thompson je osjetio distancu, a zahvaljujući svojoj fantastičnoj kondiciji izgledao je sve bolje kako se borba bližila kraju. Sve više štete primao je Luque kako je vrijeme prolazio, a Thompson je posebno dominantno izgledao treću rundu. Čista sudačka odluka na kraju je otišla na njegovu stranu, a Luque je pokazao kako unatoč nizu od šest pobjeda još uvijek nije bio zreo za one najozbiljnije borce kategorije.

Teškaška borba glavnog programa donijela je podosta pasivnu borbu Derricka Lewisa i Blagoia Ivanova o kojoj se nema puno toga za reći. 15 minuta bez previše sadržaja donijelo je više konkretnih pogodaka Lewisa, ali i tri rušenja bugarskog borca koji je također veliki dio borbe kontrolirao klinč.

Odluka sudaca borbe bila je podijeljena, a dva suca su smatrali kako spomenuti udarci Lewisa više vrijeme i pobjeda odlazi njemu. Glavni program otvoren je impresivnim povratkom Kevina Leeja u laku kategoriju. Očekivalo se kako će ovo biti borba u kojoj će Gregor Gillespie potvrditi svoj status nove "zvijeri" u lakoj kategoriji, ali dogodilo se suprotno.

Nokautiran je vrlo efektno i izuzetno impresivno. Dogodilo se to sredinom prve runde, kad je Lee tijekom jedno razmjene udarca pogodio udarac nogom u glavu, a Gillespie je zaspao već i prije nego što je pao na pod.

Uvodni program donio je borbu u kojoj je Corey Anderson već u prvoj rundi završio Johnnyja Walkera, time ekspresno ugasivši hype koji se stvorio oko brazilskog nokautera. Shane Burgos u prvoj se rundi borbe protiv Makwana Amirkhanija izvukao iz teške situacije, da bi sve preokrenuo, a onda i završio posao pred kraj treće runde.

Hype će se sad krenuti stvarati oko Edmana Shahbazyana, 21-godišnjeg pulena Edmunda Tarverdyana, koji je već u prvoj rundi atraktivno nokautirao uvijek čvrstog Brada Tavaresa. Jairzinhu Rozenstruiku je za pobjedu protiv Andreija Arlovskog trebalo samo pola minute, a Katlyn Chookagian je uzela prve dvije runde borbe protiv Jennifer Maie pa joj čisto izgubljena treća nije ugrozila pobjedu.

Lyman Good prekinut u trećoj rundi je savladao Chancea Rencountrea, dok je prva borba programa bila ona u kojoj je Hakeem Dawodu podijeljenom odlukom savladao Julija Arcea.

UFC 244 - rezultati

Jorge Masvidal def. Nate Diaz - Tehnički nokaut (prekid odlukom liječnika) R3 5:00

Darren Till def. Kelvin Gastelum - Podijeljena sudačka odluka

Stephen Thompson def. Vicente Luque - Jednoglasna sudačka odluka

Derrick Lewis def. Blagoi Ivanov - Podijeljena sudačka odluka

Kevin Lee def. Gregor Gillespie - KO (nogom u glavu) R1 2:47

Corey Anderson def. Johnny Walker - TKO (udarci) R1 2:07

Shane Burgos def.Makwan Amirkhani - TKO (udarci) R34:32

Edmen Shahbazyan def. Brad Tavares - KO (nogom u glavu) R1 2:27

Jairzinho Rozenstruik def. Andrei Arlovski - KO (udarac) R1 0:29

Katlyn Chookagian def. Jennifer Maia - Jednoglasna sudačka odluka

Lyman Good def. Chance Rencountre - TKO (udarci) R3 2:03

Hakeem Dawodu def.Julio Arce - Podijeljena sudačka odluka

>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa