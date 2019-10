Stipe Miočić čeka sljedeću 'žrtvu'! Ovo su njegovi mogući suparnici

Teškaški prvak UFC-a Stipe Miočić trenutačno se zasluženo odmara od borbi i uživa u činjenici da je prije nešto dva mjeseca vratio pojas prvaka u svoje ruke.

Njegov menadžer Jim Walter krajem rujna objavio je da se Stipe zbog ozljede oka sigurno neće boriti u 2019. godini, ali to nije zaustavilo nagađanja vezana za to tko bi mu trebao biti sljedeći protivnik.

Sama organizacija žarko želi da dođe do nove borbe protiv Daniela Cormiera, što bi bila prava trilogija s obzirom na to da svaki ima po jednu pobjedu. Međutim, postavlja se pitanje bi li to bio mudar potez američkog borca hrvatskih korijena.

Nudi se i Francis Ngannou

Iako na prvu to možda i zvuči zanimljivo, zapravo je odgovor da baš i ne bi! Stipe tom borbom ne može dobiti puno, više može izgubiti.

On je ovogodišnjim uzvratom protiv Cormiera želio dokazati da je bolji od bivšeg prvaka, što je i učinio, a u eventualnom trećem ogledu njih dvojice zasigurno ne bi imao istu motivaciju.

Također je važno istaknuti da u slučaju poraza novu priliku za uzvrat ne bi dobio jer Cormier nakon toga odlazi u mirovinu.

Isto tako valjda naglasiti da se i publika više zasitila njihovih mečeva, bilo bi zaista previše da tri uzastopne Miočićeve borbe budu protiv Cormiera, bez obzira na to što je njihov uzvrat bila prvoklasna poslastica za ljubitelje borilačkih sportova.

– Zaista ne znam što bismo novo mogli vidjeti u njihovu trećem meču, što bi to bilo drukčije? – upitao se i bivši borac Chael Sonnen.

Druga opcija je borba protiv Francisa Ngannoua koji se nameće kao izazivač, koji je trenutačno u dobroj formi, ali kojeg je naš Stipe deklasirao početkom 2018.

Istina je, Kamerunac je iznimno napredovao otad, ali za njega još ima vremena i zasigurno će uskoro dobiti priliku za naslovnu borbu. Uvjereni smo da u ovom trenutku našem Stipi i njegovu timu ta borba baš i ne golica maštu.

U međuvremenu se javila i jedna prilično nerealna opcija koja je začudo dobila puno medijskog prostora. Naime, prvak srednje kategorije Israel Adesanya (30) i njegov tim sve češće u javnim istupima ističu kako bi željeli borbu protiv Miočića.

- Pitali ste me koja je najveća borba koju može odraditi? Rekao sam da je to ona protiv Stipe Miočića. Bila bi to zaista velika borba , rekao je Adesanyin trener Eugene Bareman. No to sve zvuči pomalo smiješno kad znamo da je Adesanya borac koji ima manje od 84 kilograma, dok je Stipina optimalna težina oko 110 kilograma.

Četvrta, a vjerojatno i najintrigantnija opcija je borba protiv Jona Jonesa, aktualnog prvaka poluteške kategorije i po mnogima jednog od najboljih boraca svih vremena.

Riječ je o čovjeku koji je također pobijedio Cormiera, koji ima fenomenalne rezultate, ali oko kojeg se vežu brojne kontroverzije.

Bio je suspendiran zbog dopinga, i to više puta, a zbog njega je UFC mijenjao svoja pravila i puno puta mu popuštao jer su znali da im je on jedna od zlatnih koka.

Svi koji vole čistoću sporta u njemu vide prevaranta, ali nitko mu ne može osporiti talent. Iako se bori u poluteškoj kategoriji, već dulje vrijeme provlači se mogućnost da dođe među teškaše.

– Jako, ali baš jako “pali” me pomisao na borbu između Jona Jonesa i Stipe Miočića. To je ono što bismo svi voljeli vidjeti – rekao je svojedobno bivši prvak Frank Mir, a s njim se slažu i brojni navijači koji na društvenim mrežama zazivaju upravo tu borbu. I, realno gledajući, u tom smjeru trebao bi ići Miočić, ta bi mu borba zbog interesa publike zasigurno donijela i najveću zaradu, a motiva mu ne bi nedostajalo. UFC bi to proglasio superborbom u kojoj bi se namjerili prvak na prvaka.

Jonesa treba kontrolirati

– Borio bih se s Miočićem, ali UFC bi mi morao baciti vreću novca želi li da se to ostvari. Pogledajte kako je velik Stipe, bio bi to za mene pravi izazov, rekao je i sam Jon Jones koji je, usput rečeno, nakon Miočićeve pobjede nad Cormierom na Facebooku napisao da je Stipe najveći teškaš svih vremena.

– Mislim da je u ovom trenutku za mog klijenta jedina prava opcija Jon Jones. Ako se to ne dogodi, onda je opcija i odlazak u profesionalni boks – priznao je prije nekoliko dana i Miočićev menadžer Jim Walter.

I upravo to čini se kao najrazumniji potez za Miočića. Publika to želi, za njega bi motivacija bila golema, a onda bi i zarada bila najbolja u karijeri. Jedino što bi prije te borbe trebao iskoristiti svoj status, status jedinog borca u povijesti teške kategorije koji je triput obranio naslov, i prisiliti organizaciju da strogo kontrolira Jonesa prije te borbe da u nju ne bi ponovno ušao s nedozvoljenim supstancijama u svom tijelu.

