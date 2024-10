Masno plaćenoj zvijezdi Juventusa prijeti odlazak iz kluba. Nalazi se u očajnoj formi

Douglas Luiz ne obećava i ne potvrđuje ogrmnu cifru koju je Juventus ovog ljeta za njega platio Aston Villi. Posebno je podbacio u zadnje dvije utakmice, protiv Leipziga u Ligi prvaka i Cagliarija u talijanskoj ligi.

I to na kakav način, u obje utakmice skrivio je 11-erac za suparnika. Na njegovu sreću, protiv Leipziga, i to s igračem manje, Juventus je uspio kreirati preokret, međutim realizirani 11-erac koji je napravio protiv Cagliarija bio je prvi gol kojeg je Juventus primio u ligaškoj sezoni, ali dovoljan da staroj dami otme dva boda.

Brazilac je plaćen čak 51 milijun eura, prema Transfermarktu vrijedi 75 milijuna, ali ne ispunjava ono što trener Thiago Motta zahtijeva od njega, kao i od cijele momčadi, a to je visok tempo i trka u oba smjera, a on to ne uspijeva ostvariti. Nakon tolikih jeftinih grešaka ispao je i iz popisa brazilske reprezentacije koja ionako na tablici južnoameričkih kvalifikacija za SP 2026. stoji vrlo kritično.

Inače, Douglas Luiz je u vezi s Alishom Lehmann, po mnogima najljepšom nogometašicom svijeta koja na Instagramu ima 17 milijuna pratitelja i koja je došla za njim u Juventus također iz Aston Ville. Alisha je posebno upamćena i u Hrvatskoj s obzirom da joj po ljepoti najveću konkurenciju predstavlja hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković.