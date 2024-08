Martin emotivno najavio kraj karijere: 'Došla su nova vremena i novi klinci. Nije lako kad to spoznaš'

Hrvatski veslač Damir Martin, osvajač dva olimpijska srebra i jedne bronce, nije izborio plasman u A finale u kategoriji samca na Olimpijskim igrama u Parizu. U četvrfinalu je završio na drugome mjestu, ali ovoga puta nije uspio ponoviti taj plasman. U polufinalu na cilj je došao zadnji i preostaje mu B finale u kojem će se boriti za plasman od 7. do 12. mjesta.

Nakon utrke je 36-godišnji Martin najavio završetak karijere. "Zahvalio bih se svima na podršci koju su mi dali. Prvoj trojici koji su ušli u finale skidam kapu, oni su drugi svijet. Jesu mlađi, ali neću se na to izvlačiti. Bio sam spreman, još sam spreman, ali došla su neka nova vremena, novi klinci su preuzeli vrh svjetskog veslanja. Nije lako kada spoznaš da je prošlo tvoje vrijeme", rekao je za HRT.

"Zadovoljan sam početkom utrke, pogotovo prvih 500 metara, a onda sam na polovici utrke spoznao da ništa od finala i tu su me uzele malo negativne misli. Probat ću izvući još jednom maksimum u B finalu za što bolji rezultat. I sada sam dao sve od sebe, trenutno nisu baš pozitivne misli na pameti, veseli me puno toga što me čeka dalje u životu, ali mislim da je moja veslačka priča s ovim zaokružena i završena, rekao je Damir Martin te dodao", kazao je Martin pa zaključio:

"Možda sam previše filmova gledao a tim nekim, nerealnim super happy-endom. Kad iz blata i prašine dođeš ipak gore, još na sam svjetski vrh, a ne mogu reći da nisam bio na svjetskom vrhu. Tako da, dugo sam i bio gore i pokušavao sam doći do tog zlata. Ali evo, u skifu je to ipak malo drugačija priča. Tu su igrači malo jači, kako se kaže."

