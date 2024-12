Predsjednik uprave Dinama najavio velike stvari: 'Stadion je neupitan, a mi ćemo se ubrzo pojačati'

Dinamo je uronio u rezultatsku krizu, ali i krizu igre, za vodećim Hajdukom nakon poraza u derbiju u Splitu zaostaje sedam bodova, za drugoplasiranom Rijekom četiri boda. Izvršni odbor Dinama dao je punu podršku treneru Nenadu Bjelici, stručnom stožeru i igračima, a slično nam je rekao i predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Manenica za vrijeme druženja u maksimirskom Plavom salonu, predsjednik koji baš nije često pred mikrofonima.

- U fokusu je naš sportski sektor, to najviše zanima naše navijače, pa trener i sportski direktor tu imaju najviše toga za reći. Sad je došlo do male krize sportskog rezultata, klub i Uprava svjesni su toga. Nije to nešto s čime se ovaj klub i prije nije susreo. Objektivno, nema mjesta panici, to bih naglasio. Trener i stožer i cijela prva momčad imaju našu apsolutnu podršku. Rezultat je najvažniji za naš klub i sve tome podređeno, što ne znači da ne radimo i na drugim projektima koji su važni za naš klub, tu mislim na marketinško-komercijalni dio u kojem smo već napravili velike iskorake – rekao je Zvonimir Manenica i iznio konkretne brojke:

- Primjerice, u 2023. godini komercijalni prihodi iznosili su 11 milijuna eura, a za sljedeću godinu je plan 20 milijuna. To nam je strateški cilj jer tako želimo stabilizirati klub, s povećanjem tih prihoda ne ovisimo uvijek o prodaji igrača. To se moglo vidjeti i u ljetnom prijelaznom roku kad su izlazni transferi bili minimalni jer smo htjeli zadržati stabilnost momčadi.

To znači da biste tim komercijalnim poslovima pokrili trećinu godišnjeg klupskog proračuna?

- Da, s tih 20 milijuna čak bismo prošli trećinu proračuna, a željeli bismo i više, koliko bude moguće uz ovu stadionsku infrastrukturu. Sve to nam je važno i za nadolazeći prijelazni rok, nama je primarno pojačati se na pozicijama na kojima želimo pojačanja kako bismo se što bolje pripremili za nastavak sezone. Dakle, za paniku nema potrebe, imamo još 21 utakmicu do kraja prvenstva i glavni cilj kluba je osvajanje HNL-a.

To znači da neće biti prodaje igrača?

- Ako dođu odgovarajuće ponude, mi ih nećemo ignorirati, već donijeti najbolju odluku za Klub i samog igrača, ali nismo pod 'mus' da moramo prodati.

Puno se priča baš o tim izvan nogometnim aktivnostima, da se novo vodstvo kluba više bavi brojanjem članova, brojem navijača, svojim akcijama, plavima noćima i tjednima, uglavnom da sve više Dinamo po tom pitanju izgleda kao Hajduk, a ne bavi se prvom momčadi koja ima veliki broj ozlijeđenih igrača.

- Te opaske nećete čuti kada pobjeđujemo, ali razumijemo da su nekima tema kad smo u rezultatskoj krizi. Mi ćemo i dalje razvijati sve te druge aktivnosti, ali jasno je da nam to nije primarno, nama je rezultat prve momčadi apsolutni prioritet. Istina, imamo ozljeda i puno utakmica, ali se na to ne želimo izvlačiti, ali baš se dogodilo da su nam ozlijeđeni igrači na tim ključnim pozicijama i da nam nedostaju. Već smo razgovarali i s trenerom, sportskim direktorom i najvažnije je pripremiti se za zimski prijelazni rok, želimo se pojačati, da se igrači odmore i odrade odgovarajuće pripreme i da momčad spremna uđe u drugi dio sezone.

Je li se moglo više novca potrošiti na ljeto na ozbiljnija pojačanja, da se sad ne gase 'požari' u zimskom prijelaznom roku?

- Jedna je stvar dovođenje igrača i koliko se potrošilo, ali uz to treba gledati i na zadržavanje igrača, znate da smo imali ponude za Sučića i Baturinu i onda to treba gledati sve zajedno. Mogli smo prodati neke igrače, pa u neke druge uložiti, ali financijska u situaciji u kojoj smo se tada nalazili je bila ograničavajuća, imali smo puno dospjelih obveza i maksimalno kreditno opterećenje i tražili smo najbolje rješenje da se na nekim pozicijama pojačamo na odgovarajući način sukladno mogućnostima.

Imate li određeni proračun za zimska pojačanja?

- Imamo i bit će odgovarajući. Zimski prijelazni rok je nezgodniji, ali klub se sad i financijski stabilizirao i sve što je potrebno momčadi, bit će joj podređeno pa i financije.

Ako je proračun Dinama 60 milijuna, a od Lige prvaka dolazi oko 30 milijuna, što ako se dogodine Dinamo ne plasira u Ligu prvaka, imate li plan B?

- Imamo taj komercijalni prihod koji je oko 20 milijuna eura, istina je kako Liga prvaka znači veliku financijsku stavku, a Europska liga koji je nama nekakav 'backup' plan donijela bi oko 15 milijuna, dakle razlika bi se pokrila iz transfera, iako sad već polako dolaze i solidarne naknade od transfera igrača pa se i tu nakupljaju sve značajnija sredstva. Ako ne uđe dogodine u Ligu prvaka, Dinamo će i dalje biti stabilan – tvrdi Manenica.

Pobijedi li Dinamo u susretu sa Celticom mogao bi s deset bodova proći u nokaut fazu Lige prvaka, zaraditi još dosta novca, hoće li i to pojačati proračun za pojačanja?

- To su sada razne računice, ali mi gledamo za koje nam pozicije trebaju igrači, nađemo li određena željena pojačanja, naći ćemo i sredstva za njih.

Jeste li već odredili za koje pozicije trebate igrače?

- Jesmo, točno se zna koje su – odgovorio nam je Manenica, ali nije otkrio detalje.

Dinamo živi od prodaje igrača, dakle treba stvarati mlade, a po statistici, plavi imaju jako malo mladih igrača koji igraju u prvoj momčadi sa značajnijom minutažom.

- Situacija je sad takva, ali imamo drukčiju intenciju, a vidjeli ste protiv Borussije da su igrali mlađi, nama su Baturina i Sučić stožerni, tu su i Kačavenda i Stojković ali moramo i ostale mlađe igrače priključivati. To ovisi i o rezultatu, ali važna nam je i ona priča o drugoj momčadi Dinama.

Dinamo se u posljednje vrijeme orijentirao na pojačanja iz inozemstva, koliko je održivo dovoditi igrače izvana iz kategorije igrača koji su sad ovdje, ili ćete se više okrenuti igračima iz HNL-a koliko god su oni sad strašno poskupjeli?

- Idealno bi bilo pojačavati se iz naše nogometne škole, imamo primjer Pavića, vjerujemo da će biti još par igrača, a daljnji smjer je 'mix', u prošlom prijelaznom roku je bilo više stranaca, ali bio je tu i domaćih poput Pjaca, Kačavende. Nama je interes gledati domaće igrače, ali ne bježimo od stranaca jer to nije loše, samo je važno da se na pravi način uklope u našu momčad. Za neke pozicije i dalje ćemo gledati preko granice ako ih ne možemo kvalitetno pokriti iz naše lige. Imati dio stranaca u momčadi može ju oplemeniti.

A može li preveliki broj stranaca biti problem, eto Ristovski je rekao da neki igrači nisu shvatili veličinu Dinama?

- Ne znam je li mislio na strance, ali imate primjer Theophilea koji je veliki profesionalac, vidi se po angažmanu, ali primarno su nam u fokusu uvijek igrači iz naše škole, i naši domaći dečki.

Što se događa s terenom na Hitrec-Kacianu, znamo da je loš, da zbog njega ima i ozljeda, i igrači se žale? S obzirom na moguću gradnju novog stadiona, ima li smisla ulagati u taj teren?

- Istina, teren je ponekad u lošem stanju, pogotovu nakon kiše, a bit će je još više. Oko toga smo u razgovoru s gradom, radi se projektna dokumentacija za sanaciju, a projekt je nužan i bit će uskoro gotov i išli bismo u rekonstrukciju jer prva momčad mora trenirati na adekvatnom terenu. No, ne možemo to napraviti tijekom mjesec dana. U dogovoru s gradom Zagrebom želimo naći optimalno rješenje koje nije preskupo jer bi to bilo kratkoročno rješenje s obzirom na gradnju novog stadiona.

Znači li to da je gradnja novog Maksimira poprimila neke ozbiljne konture?

- Sve znate o Kranjčevićevoj i mi želimo zahvaliti gradu Zagrebu koji nas je uključio u projekt Kranjčevićeve s detaljima koji su nama jako važni i želimo vjerovati da će tu ići sve po planu. Što se tiče novog Maksimira, stalno se razgovara s državom i gradom i vjerujem da bismo tu mogli uskoro imati dobre vijesti – optimističan je predsjednik Uprave Dinama.

Jeste li o svemu pričali s Lokomotivom, oni kažu da njima nitko ništa nije rekao, da ne znaju gdje će igrati dok se bude gradila Kranjčevićeva?

- Lokomotiva se nama službeno nije javila po tom pitanju, igraju na gradskom stadionu i očekujemo da oni te probleme riješe s Gradom. Ne znam kako bi izgledalo da igraju u Maksimiru, to treba vidjeti s našom strukom jer naš glavni travnjak je već ozbiljno opterećen.

Ono što se provlači oko novih stadiona je bojazan da se ne dogodi kao u Rijeci, da se napravi Rujevica, a od Kantride nema ništa, pomalo je opravdan strah da se jednog dana kad Dinamo ode iz Maksimira na njega više nikad neće vratiti.

- Nema tog straha.

Zašto ste tako sigurni?

- Zato što je to jednostavno tako, to ne postoji ni u jednoj opciji, primisli. Ljudi, ovo je ipak glavni grad...

Ali, već je dugo glavni grad....

- Slažemo se da je stadion trebao već biti gotov, ali vjerujemo da je sada doista sazrelo vrijeme za njega.

Je li Dinamu zanimljiv Zagrebello, kad počnu svi ti radovi, gdje će momčadi trenirati?

- U bližoj budućnosti moramo razmišljati o tome gdje ćemo trenirati i na tome intenzivno radimo. Zanimljiva nam je svaka lokacija iako ih, nažalost, u gradu baš i nema puno.

A Sveta Nedelja?

- Ne bismo išli tako daleko, radimo na tome da nađemo najbolju lokaciju. Ima nekih opcija koje gledamo u dogovoru s gradom Zagrebom i želim pohvaliti i grad i državu za njihovu pomoć.

Ima li razgovora o novim ugovorima s Baturinom, Sučićem, Ristovskim...?

- Vode se razgovori sa svima njima i njihovim zastupnicima.

Imate posuđene Roga, Ogiwaru, Oliverasa, što će biti s njima?

- Čekamo da prođu ove četiri utakmice i onda ćemo donijeti finalnu odluku.

Koliko je problem što Dinamo nema svog čovjek u HNS-u, radi li se na tome?

- Držimo da treba imati i logično bi bilo da to bude predsjednik Velimir Zajec.

Kakav je vaš odnos s predsjednikom Hajduka Ivanom Bilićem, znamo da ste nekoć radili zajedno?

- Zajedno smo radili prije 20 godina, jednako smo visoki, imamo korektan odnos. No rijetko se čujemo jer se puno toga događa, ali imamo korektan odnos.

A kakav je odnos Dinama i Hajduka, bi li mogao biti bolji?

- Mogao bi biti bolji, ali taj rivalitet će uvijek postojati, to je i sportski, ali nastojimo graditi odnos koji je unutar normalnih tenzija, kako naglašava i naš predsjednik Zajec i vidimo s njihove strane da i oni to žele – rekao je među ostalim predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Manenica i pozvao sve članove kluba na Članski dan u Branimir centru 14. prosinca gdje će moći postaviti svoja pitanja vodstvu kluba.