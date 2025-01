Mandić istaknuo najtežeg protivnika: 'Oni su nam veliki konkurent. Nadam se da smo spremni za njih'

Vratar hrvatske rukometne reprezentacije Matej Mandić zbog ozljedne ne može nastupiti na Svjetskome prvenstvu koje se trenutno igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Mandića je udario bivši suigrač iz Zagreba Miloš Kos nakon utakmice Lige prvaka. "Prošlo je mjesec i pol dana, možda i malo više od tog nesretnog događaja. Puno sam bolje i držim se liječničkih uputa. Počeo sam lagano trenirati, radim teretanu, trčanje i neke golmanske treninge. Sve ide super", rekao je o tome Mandić. Međutim, odluka izbornika Dagura Sigurdssona da ne može nastupiti na prvenstvu nije ga oduševila, ali za Media Servis naglašava da nije ljut.

"Pogodilo me. Razumijem zašto je to izbornik napravio, jer je liječnik rekao da ne mogu. S te strane se nemam razloga ljutiti na nekoga, ali bilo mi je krivo i teško. Išao sam kući u Ljubuški, tih 5-6 dana sam bio utučen, ali sad sam se vratio, počeo trenirati s ekipom u Zagrebu. Vratila se ta volja i želja, postavio sam sebi neke nove ciljeve", kazao je Mandić pa se osvrnuo na protivnike u skupini.

"Ne leži nam taj neki divljački sistem, nego taj europski, uredni sistem koji i mi igramo. Sigurno će biti malo nervoze kod naših igrača jer je prva utakmica i svima je prvo prvenstvo pred domaćom publikom. Danas bi trebali odraditi dobru utakmicu da se napune samopouzdanjem i da osjete što je to Arena. Mislim da će Argentina biti puno zahtjevnija utakmica nego protiv Bahreina i prvi pravi test na Svjetskom prvenstvu. Tko prati rukomet, zna gdje igrači Egipta igraju i kakve igrače imaju. Fenomenalna su reprezentacija i veliki konkurent da naprave dobar rezultat na SP-u. Nadam se da su dečki pripremali cijelo ovo vrijeme taj Egipat", kaže Mandić.

"Favoriti smo mi, Danci i Francuzi - bit će opet dobri. Egipat će sigurno biti dobar konkurent, Švedska također. Danci bi mogli sastaviti dvije reprezentacije koje bi se opet vjerojatno borile u finalu. Imaju veliki roster igrača, igraju po velikim klubovima te su trenutno po meni broj jedan. Kada su tako dobri i moćni, još dobiju na samopouzdanju, što je najvažnije u sportu, i znaju da su najbolji te se ne boje nikoga. Ne znam kako opisati riječima punu Arenu. Gurne te naprijed i da ti samopouzdanje. Postaneš još moćniji i bolji u tom trenutku. Imao sam priliku igrati par puta pred skoro punom Arenom sa Zagrebom. Bilo je fenomenalno, podrška je bila brutalna. Ali ne možeš mjeriti klub i reprezentaciju jer je još veći nacionalni naboj. S reprezentacijom će to biti još i bolje", smatra vratar.

Na kraju se osvrnuo na kapetana reprezentacije Domagoja Duvnjaka. "Nije samo igrač i kapetan, on je dobar čovjek prije svega. Čovjek koji vuče ekipu godinama, veliki emotivac, svaku utakmicu za reprezentaciju daje 300 posto. Igrao je masu puta ozlijeđen i pod tabletama. Zaslužio je da ga se isprati kao pravu legendu jer to i je. Uz Ivana Balića, on je, po meni, najbolji hrvatski rukometaš zadnjih nekoliko godina. Najsretniji bih bio da se on oprosti sa zlatnom medaljom oko vrata, jer samo mu to fali. Dečki, borite se svaku utakmicu 60 minuta. Svi smo uz vas, cijela Arena, cijela Hrvatska i nadam se da ćete napraviti pravi rezultat", rekao je Mandić.