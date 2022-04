Manchester United do kraja sezone bez Pogbe

Trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick najavio je kako francuski vezni nogometaš Paul Pogba ove sezone više neće zaigrati za klub s Old Trafforda.

Pogba se ozlijedio u utakmici protiv Liverpoola, a Rangnick je, pak, prenio informacije liječničkog tima Manchester Uniteda po kojima se najavljuje stanka za Pogbu od četiri do pet tjedana.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - April 19, 2022 Manchester United's Jesse Lingard comes on as a substitute to replace Paul Pogba REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Phil Noble/REUTERS

S obzirom da sezona završava krajem svibnja Pogba, sasvim vjerojatno, više neće zaigrati za Manchester United, a to znači da je već odigrao i posljednju utakmicu za ovaj klub s obzirom da mu ugovor ističe krajem sezone, a njegov se odlazak ionako već duže vrijeme najavljuje.

U United je 29-godišnji Pogba došao 2011. godine. Potom je od 2012. do 2016. igrao za Juventus dok je u Manchester Unitedu od 2016. do danas. Ove sezone definitivno nije bio od velike pomoći za klub pa je tako u Premier ligi, gdje se momčad bori za četvrto mjesto i plasman u Ligu prvaka iduće sezone, tijekom 20 nastupa postigao samo jedan pogodak.

>> Čačić novi trener Dinama: