Mamić proziva: 'SDP i Josipović su iskoristili državu da bi prognali moju obitelj. Neću se predati!'

Bivši čelnik zagrebačkog Dinama, od hrvatskog prvosuđa odbjegli Zdravko Mamić u razgovoru za FACE TV prošao je kroz brojne teme s naglaskom na hrvatski i regionalni nogomet. Najprije je upitan laska li mu ili ga boli što ga nerijetkog zazivaju kada j riječ o napretku Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije. "U meni se miješaju ponos i tuga! Ne bijes… ja ne poznajem mržnju! Pojedinci su iskoristili državu kako bi se obračunali s mojom obitelji", kazao je Mamić pa precizirao: "SDP-ova vlada na čelu s Ivom Josipovićem! Rekao je da je to močvara koju treba isušiti! Bilo im je nepodnošljivo da pojedinac, koji ne pripada nijednoj političkoj stranci, ima toliku moć! Djela koja mi se stavljaju na teret nisu se dogodila! Izmislili su zločin kako bi me eliminirali!"

"Normalno je da državna odvjetništva surađuju! Imam pravomoćne sudske odluke; ne mogu me ni izručiti! Sve mora biti u skladu sa zakonom! Razgovor Turudića i Kajganića bio je isključivo o ratnim zločinima… to je informacija koju imam! Vidio sam se s Turudićem prije mog dolaska ovdje. Prestao sam ga kontaktirati kad sam shvatio da bi mogao imati problema zbog mene", kazao je Mamić o svome izručenju pa dodao:

"Ne želim razmišljati o tome! Moguće je, ali moram nastaviti živjeti! Neću se predati! Grozno je živjeti sa sudbinom da smo moj brat i ja prognani i otjerani iz vlastitog doma! Kad bi mi ponovili suđenje, opet bih ostao živjeti u BiH, a na suđenje bih otišao u Hrvatsku! Sve su izmislili! Prvo suđenje sam podcijenio! Targetirao sam četvoricu sudaca koji su sudjelovali u mom procesu i sva četvorica su završila u zatvoru! U Hrvatskoj su mediji pod potpunom kontrolom! Doveli su ih u ovisnost! Na državnoj razini navijao sam za HDZ, a na gradskoj za Bandića! Međutim, nikad me nitko iz te stranke nije nazvao! Uvjetno rečeno, to su bili moji… a ipak su me zatvorili! To mi je fascinantno! Svojom energijom i kapacitetima toliko puta sam im pružio ruku! HDZ nije imao lobista i pomagača kakav sam bio ja! Bacili su me kao opušak! Nisu mi mogli osigurati pošteno suđenje, a kontroliraju sve razine vlasti!", kazao je Mamić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više se puta osvrnuo na Mamića i rekao da ga cijeni. Bili su to neočekivani komplimenti, a bivši čelnik Dinama odgovorio je vlastitom gradioznom parolom. "Ja bih Vučiću dao krvi", rekao je pa pojasnio: "Koji god dužnosnik iz Hrvatske je došao kod njega na sastanak – prvo je pitao za mene! Puno puta je rekao da bi volio da takav čovjek bude u Crvenoj zvezdi! Kako to ne bih cijenio?! Puno puta me zaustavio u koloni da mi pruži ruku i kaže: ‘Svaka čast na onome što si napravio!’ Čuli smo se i telefonom! Rekao je da će me ugostiti u jednom restoranu u Srbiji u kojem sigurno nisam bio! I za Milanovića bih dao krv, jer kad god je tema bio ja – nije se distancirao, govorio je lijepo o meni! Čovjeku treba malo! To se ne zaboravlja!"

Rekao je drži li isti stav prema premijeru Andreju Plenkoviću. "Dao bih svakome čovjeku! On je najsposobniji političar u povijesti koji se pojavio na ovim prostorima! Hrvatska je od ničega došla do najvišeg ranga! Čovjek komunicira s cijelim svijetom, govori tečno svjetske jezike, diplomat je! O temi koja izaziva šizofreniju – on to smiri i svede na nulu smirenim tonom! On je pravi političar! On je Messi", kaže Mamić. Potom se vratio na nogometne teme. Točnije, onu preuzimanja kakvog nogometnog kluba u Bosni i Hercegovini.

"Napravio bih novi Dinamo! Za to bi mi trebalo minimalno pet godina! Ja taj posao znam! Kad bih osjetio da je netko pravi, rekao bih: 'E, taj projekt!' Na tom projektu smo donijeli Dinamu milijardu eura! Braća Mamići su stvarali novi prihod, a protjerani su iz Hrvatske! Najvažniji nogometni čovjek i djelatnik, zaslužan za uspjeh hrvatskog sporta, sam ja! Osamsto milijuna transfera napravio je moj sin, a oni sude mom sinu i mom bratu! Ovo je prilika da se ispričam sinu i bratu. O mojim odlukama u Dinamu – oni nisu odlučivali ništa! Da sam htio krasti, ne bih uvlačio sina i brata! Iz pepela sam podigao Dinamo na europsku i svjetsku razinu! To nije fer, to nije normalno! Umjesto da me slave kao heroja, čine mi nebesku nepravdu! Vučić je pokazao prema meni ljudskost, pružio mi ruku kad su mi drugi okretali leđa", rekao je Mamić pa dodao: "Ja nemam ni jedan euro svoj vlastiti! To nije nikakva tajna! U svim istragama koje su vođene – nije pronađen nijedan euro! Nijedan moj račun nije blokiran! Nema ih jer ih nisam ukrao! Jedan prijatelj iz Hercegovine posudio mi je šest milijuna eura! I platili smo štetu za suđenje! Prodali smo obiteljsku kuću i vratili dug! Ovdje sam razmišljao kako započeti život, nemam nijedan račun na svijetu… Nitko sa mnom ne želi raditi jer predstavljam reputacijski rizik. Došao sam u jedan grad u BiH, kod jednog vlasnika banke, i rekao mu da sam reputacijski rizik. On je odgovorio: 'Jebe se meni za reputacijski rizik! Ti si meni privilegija' i dao je mojoj kćeri kredit od 22 milijuna maraka! Zaljubljen sam u BiH i ljude u BiH! Ovo je najljepše mjesto na svijetu za život. Moram, kao patriot, istaknuti jednu stvar – žao mi je koliko je BiH pravno nesigurna! To me boli! Isplakao sam se kao kišna godina kad se dogodila tragedija u Jablanici i Konjicu! Rekao sam kćeri: 'Pošalji odmah pedeset tisuća eura u ime naše obitelji!' Ponosan sam i na Hrvatsku što su odmah poslali pomoć! Ali što mi imamo… pruga još uvijek nije gotova! Znate kolika je to šteta za gospodarstvo! Sustav ne funkcionira! Žao mi je! Kada ste zadnji put čuli da netko govori o gospodarskim projektima? A to bi trebala biti glavna tema – od jutra do sutra!"

"Vrlo lijepo! Što sam napravio s Dinamom, to bih napravio i s BiH! Država je kao firma! Mi smo u 21. stoljeću, a još živimo u Prvom svjetskom ratu! Svijet ide naprijed, a mi smo u kamenom dobu! Zabranio bih bavljenje politikom bilo kome iznad četrdeset godina! Mi smo uništena generacija, a ne dopuštamo mladima da prođu! Kod nas je trgovina u tome jesi li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, i plašimo narod kako bismo imali svrhu! Imamo djecu koja su moderna i puna potencijala! Više bi koristi bilo od njihove energije i neznanja nego od našeg iskustva, jer smo pokvareni'. Onome tko je imao bilo kakve veze s Jugoslavijom ne bih dao blizu politike! Onaj tko je izmislio da se ukinu registarske tablice koje pokazuju iz koje regije BiH dolaziš, zaslužuje Nobelovu nagradu! Želim da susjed susjedu bude brat i prijatelj. Ne daj Bože da budemo vuk jedni drugima! Ljubav je Bog, ljubav je Allah, ljubav je sve! … Kad bismo imali jedinstvo kakvo smo imali za vrijeme Olimpijskih igara, BiH bi i danas bila prepoznata na toj karti", dovršio je Mamić.