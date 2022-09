Maksimir će protiv Danske biti pun, Hrvatsku će boditi 24.500 navijača?

Dinamo je ove sezone imao sjajnu podršku svojih navijača i sigurno je svojim dobrim igrama i rezultatima stvorio dobro nogometno ozračje koje se sad nastavlja povratkom naše reprezentacije u taj otužni Maksimir. Naime, za utakmicu naše najbolje vrste koja u četvrtak igra pretposljednji susret u skupini Lige nacija s Danskom (20.45 sati) ulaznice se odlično prodaju. Tako je već rasprodana zapadna tribina, jako dobro se prodaju i ulaznice za sjevernu tribinu, a nastavi li se tako veliko zanimanje, bit će naših navijača i na južnoj tribini. Dio te tribine bit će se ne posebno brojne navijače Danske.

Za zapadnu tribinu, njen donji centralni dio cijena je bila 200 kuna, za ostale sektore 150, a zapad gore je bio po 100 kuna. Obje etaže sjeverne tribine su bile po 80 kuna, kao i južna. Još se jednom pokazuje koliki je nedostatak što je istočna tribina izvan uporabe još od zagrebačkog poteza, s njom bi ugođaj bio daleko bolji. No, ovako krnji i jadni Maksimir dočekat će našu reprezentaciju pun, koliko to može biti, a maksimalni kapacitet je 24.500 gledatelja. No, nakon dugo vremena naša reprezentacija imat će pravu atmosferu, očekuje se da će biti oko 23.000 gledatelja, toliko je 2019. bilo na Azerbajdžanu, dok ostaje nedostižnih 33.000 gledatelja koliko je bilo protiv Švedske koji mjesec prije Azerbajdžana. Kasnije su nastupila i ograničenja zbog korone, a sad pak nema istočne tribine.

Utakmica s Danskom je ključna u ovoj skupini Lige nacija, s pobjedom bi Dalićeva vrsta bila nadomak prvom mjestu i final-fouru Lige nacija, to bi onda valjalo potvrditi u posljednjem kolu kada će Dalić Modrića i društvo odvesti u Beč. Bečani na Ernst-Happel stadionu očekuju čak 20.000 hrvatskih navijača, sektor za naše navijače je rasprodan, ali kako kupuju ulaznice i za ostale dijelove stadiona, Beč će ponovno biti u crveno-bijelim kvadratićima. Sprema se i navijački vlak koji će u nedjelju ujutro krenuti put Beča.

>> VIDEO: Senzacija na Maksimiru: Dinamo srušio Chelsea na otvaranju Lige prvaka!