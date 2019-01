Madridski Real za Icardija spreman Interu ponuditi 110 milijuna eura

Zimski prijelazni rok počeo je s prvim danom nove godine, a u Hrvatskoj će trajati od 18. siječnja do 15. veljače. Sve novosti na nogometnom tržištu u vezi s transferima igrača možete pratiti na našem portalu.

2. siječnja

17.50 - Madridski Real hitno traži napadača. Na meti kraljevskog kluba je Argentinac Mauro Icardi. Interov napadač mogao bi do kraja prijelaznog roka završiti na Bernabeuu. Madriđani su za Icardija spremni platiti 110 milijuna eura.

🚨🚨 AS: Mauro Icardi still has a buyout clause of 110M€ in the contract. pic.twitter.com/38W32CSzwB

16.35 - James Rodriguez je na meti Juventusa. Realov igrač trenutačno je na posudbi u Bayernu, a u Torino bi mogao doći tek na ljeto.

15.40 - Veznjak Chelseaja Cesc Fabregas (31) trebao bi sljedećeg tjedna potpisati za Monaco, koji je predzadnji u francuskom prvenstvu. Više pročitajte OVDJE.

14.20 - Juventus želi dovesti Kylian Mbappe, a to bi se moglo realizirati proda li Paula Dybalu. Francuz je velika želja Stare dame.

Paulo Dybala could be sold by Juventus to get Kylian Mbappe, The french man is the big dream for Juventus & Andrea Agnelli for the next season, [La Repubblica] pic.twitter.com/VRswH6s3F9