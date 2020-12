Luka Modrić će dobiti ogromno priznanje, time se ne mogu pohvaliti ni Casillas, Hierro, Raul...

Raúla su potjerali čim je proslavio 33. rođendan, Ikera Casillasa kada je navršio 34, Fernanda Hierra s 35... Posljednji “starac” kojeg su se riješili zbog godina bio je Pepe, morao je otići nakon što je napunio 34. U Realu posljednjih 20 godina, bez iznimke, vrijedi pravilo da su igrači koji navrše 33-34 ili najviše 35 godina za otpis, odnosno za staro željezo. No, to zlatno pravilo kraljevskog kluba ovih će dana prekinuti naš Luka Modrić. Iako je u rujnu napunio 35 godina, a ugovor mu istječe na ljeto, u Realu su odlučili produljiti ugovor fantastičnom hrvatskom igraču. Unatoč tome što je već sada najstariji u momčadi.

Doduše, dugo su se premišljali, ali onda i konačno prelomili, pa će ovih dana s Modrićem potpisati produljenje ugovora do ljeta 2022. godine. A to znači da će ispuniti Modrićevu želju da u kraljevskom klubu završi igračku karijeru.

Ljubav Reala i Luke traje već devetu sezonu u nizu, a s novim ugovorom (odradi li ga, naravno, do kraja) Modrić će zaokružiti točno 10 godina u kraljevskom klubu, s kojim je dosad već osvojio 17 trofeja, što ga čini šestim najtrofejnijim nogometašem u klupskoj povijesti. Iza njega su legende poput Raula (16), Cristiana Ronalda (15), Butragueña (15), Ferenca Puskasa (10) i mnogih drugih. Rekorder te vječne ljestvice je Španjolac Francisco Gento koji je nosio dres Reala od 1953. do 1971. osvojivši čak 23 trofeja. No Luka mu se stigne još itekako približiti.

Lukine brojke u Realu zaista su impresivne, odigrao je već 363 utakmice, po čemu je na 28. mjestu u povijesti Reala, odnosno peti među strancima. Ispred njega su samo Francuz Karim Benzema (531), Brazilci Roberto Carlos (527) i Marcelo (515), te Portugalac Cristiano Ronaldo (438).

Iako je ljetos dobio zadatak da počne zidati novi, mlađi Real, pa je prvotno potkraj sezone mislio “umiroviti” i Luku Modrića, Zinedine Zidane promijenio je mišljenje, u 20-ak Modrićevih utakmica ove sezone shvatio je da boljeg veznog igrača od Hrvata nema, a ne može ga ni dovesti. Jer, kad igra Luka, onda je Realova igra tečna, ili kako je to nedavno napisala Marca: “Modrić je i dalje najbolji mogući dirigent, stavite mu odmah ugovor na stol”.

Ovih dana to će se i dogoditi, a Modrić će tako opet potvrditi da je jedan od najboljih nogometaša koje je Real ikada imao. Uostalom, samo je jedan od sedam igrača kraljevskog kluba koji su osvajali Zlatnu loptu, uz Di Stefana, Raymonda Kopu, Figa, Ronalda, Cannavara i Cristiana Ronalda.