Ljubičić odgovorio na pitanje o povratku u Hajduk: Mene se tu ništa ne pita

U razgovoru za Dalmatinski portal Ljubičić se osvrnuo na svoj fenomenalan nastup za LASK Linz u kojem je poentirao četiri pogotka u samo 60 minuta.

“Baš guštam i na treninzima i na utakmicama. Osjećam da sam se oslobodio pritiska. Sad samo sebi u glavi stavljam pritisak: golovi, asistencije i pobjede. Okolina me ne zanima. Isključio sam se iz svega. Nisam očekivao da ću zabiti ovoliko pogodaka. Devet u četiri utakmice. To stvarno dobro izgleda. Kada su me pitali za brojke prije početka sezone, rekao sam ‘neka zabijem 20 golova u svim natjecanjima’. Već sam skoro na pola od te brojke, ali neću se opterećivati. Svaku utakmicu želim dati sve od sebe.”

Primio je nekoliko stotina čestitki.

“Bilo je ‘samo’ 300-tinjak čestitki. Većina suigrača iz Hajduka mi se javila, kao i trener Valdas Dambrauskas i sportski direktor Mindaugas Nikoličius.”

Pričao je i o teretu igranja za Hajduk…

“Nije lako. Stranac može vidjeti reakcije publike, ali komentari… Mi domaći igrači imamo obitelj, rodbinu, prijatelje, poznanike. Svi očekuju nešto, pitaju te dan prije utakmice nešto. Izložen si pritisku. Ja ovdje vidim da je to totalno nepotrebno. Tek sad radim ono što sam želio i prošle sezone.”

Odgovorio je Ljubičić i na pitanje je li LASK počeo brojiti novce za isplatu odštete Hajduku:

“Ha-ha. Oni imaju opciju otkupa. Ako zadovoljim. U medijima je moja izjava malo krivo interpretirana. Ispalo je da ‘se i mene nešto pita’, ali u cijeloj priči mene se malo pita.”